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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفئة الخامسة من BMW متوافرة الآن بـ مليون و 762 ألف جنيه| صور

الفئة الخامسة من
الفئة الخامسة من BMW 5 Series G60

أعلنت شركة بي إم دبليو البافرية عن سيارتها الجديدة من الفئة الخامسة من BMW 5 Series G60  ، والتي تنتمي إلي فئة السيارات السيدان الفاخرة، بالإضافة أيضا إلي إصدار نسخه كهربائية جديدة منها.

BMW 5 Series G60  الجديدة

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أبعاد BMW 5 Series G60

سيارة BMW 5 Series G60  الجديدة

تقدم سيارة BMW 5 Series G60  الجديدة بـ  طول 5060 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1515 مم،  وقاعدة عجلات بطول 2995 مم، وسعة تخزين خلفية تصل إلي  520 لتر، أما بالنسبة للإصدارات  ICE و PHEV   الكهربائية فـ تبلغ مساحتها التخزينية 490 لتر.

محرك BMW 5 Series G60

BMW 5 Series G60  الجديدة

تحصل سيارة BMW 5 Series G60  الجديدة  الفئة الخامسة علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 255 حصان، وعزم أقصي للدوران 295 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في  100 كم/ساعه في 5.9 ثانية.

أما بالنسبة الي سيارة بي إم دبليو 540i الأقوى  تعمل بقوة الدفع الرباعي، وبها محرك سعة 3000 سي سي، ينتج قوة 375 حصان، وغزم دوران يصل الي 384 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا  إلى 100 كم /الساعة في 4.5 ثانية فقط.

سيارة BMW 5 Series G60  الجديدة

وبالنسبة الي النسخة الكهربائية من الفئة الخامسة EV ، فتعمل بمحرك واحد مثبت في الخلف، يعطي قوة 335 حصان، وينتج عزم أقصي للدوران 295 نيوتن/متر من العزم، وتصل الي سرعة 100من الثبات حتى 100 كم /الساعة في 5.7 ثانية.

النسخة الأقوى مزودة بنظام دفع كهربائي بالكامل وتستمد قوتها من محركين كهربائيين سنتجوا معاً قوة إجمالية 590 حصان، وعزم أقصي للدوران 549 نيوتن/متر،  وستتمكن سيارة بي إم دبليو M Performance الكهربائية من التوقف من سرعة 100 كم/ساعة في أقل من 3.7 ثانية، وسيتواجد بكلا الطرازين بطارية سعة 84.3 كيلوواط /ساعة. تقول BMW .

مقصورة BMW 5 Series G60

مقصورة BMW 5 Series G60  السيدان لجديدة 

زودت مقصورة سيارة BMW 5 Series G60  الجديدة بشاشة مزدوجة، وتستخدم نظام iDrive 8.5 المشترك مع بي إم دبليو  i7 M70 الذي تم طرحها مؤخرًا، بالإضافة الي أنها تحتوي علي اختصارات مجمعة على الشاشة الرئيسية دون الحاجة إلى التنقل عبر القوائم الفرعية، وشاشة عرض مقاس 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 14.9 بوصة، ونظام Driving Assistant Professional، وفتحة سقف قياسية قابلة للانزلاق والميل بسقف بانورامي.

سعر BMW 5 Series G60

 بي إم دبليو 5 Series G60  الجديدة

والجدير بالذكر انه سيتم إطلاق سيارات بي إم دبليو من الفئة الخامسة في أوروبا في BMW 5 Series الربيع المقبل، بينما ستصل للولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر المقبل، وتبدأ أسعارها عالمياً من 58 ألف دولار تقريباً، أي ما يعادل مليون 792 ألف جنيه، وترتفع لتصل إلي 85 ألف دولار، أي ما يعادل 2 مليون و626 ألف جنيه مصري تقريباً.

Series G60 BMW 5 Series G60 الجديدة بي إم دبليو من الفئة الخامسة بي إم دبليو بي إم دبليو الجديدة

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