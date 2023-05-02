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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موعد الكشف عن BMW الفئة الخامسة بالأسواق| تفاصيل

سيارة BMW الفئة الخامسة
سيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة

ستكشف شركة بي إم دبليو الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات عن الجيل الثامن من BMW للفئة الخامسة، وتنتمي سيارة BMW في جيلها الثامن الجديد الي فئة السيارات السيدان الفاخرة، وسيتم طرحها في الأسواق لأول مرة في فصل الخريف .

سيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة

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تنتمي سيارة BMW السيدان الجديدة الي الجيل الخامس من سيارات بي إم دبليو الفاخرة، وتأتي بطول 5 أمتار، وتنافس سيارة BMW الفئة الخامسة سيارات فاخرة من شركات أخري مثل أودي A6 ومرسيدس الفئة E.

سيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة

ستستمد سيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة  قوتها من محركات بنزين وديزل، بالإضافة إلى موديلات هجين Plug-in  يمكنها قطع مدي يصل إلى 100 كم /ساعه.

سيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة

وستحصل سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة السيدان الفاخرة علي نسخة كهربائية i5 يمكنها إنتاج قوة تصل إلى 600 حصان، ويمكن لسيارة بي إم دبليو  الفئة الخامسة الكهربائية قطع مسافة تصل الي  80 كم/ساعة.

سيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة

الجدير بالذكر أن سيارة بي إم دبليو  الفئة الخامسة سيتم طرحها في البداية كـ سيارة سيدان، وبعد ذلك سينتج منها موديل كومبي Touring.

BMW الفئة الخامسة كومبي Touring كومبي Touring شركة بي ام دبليو بي أم دبليو الألمانية

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