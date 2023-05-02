موعد الكشف عن BMW الفئة الخامسة بالأسواق| تفاصيل

ستكشف شركة بي إم دبليو الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات عن الجيل الثامن من BMW للفئة الخامسة، وتنتمي سيارة BMW في جيلها الثامن الجديد الي فئة السيارات السيدان الفاخرة، وسيتم طرحها في الأسواق لأول مرة في فصل الخريف .
تنتمي سيارة BMW السيدان الجديدة الي الجيل الخامس من سيارات بي إم دبليو الفاخرة، وتأتي بطول 5 أمتار، وتنافس سيارة BMW الفئة الخامسة سيارات فاخرة من شركات أخري مثل أودي A6 ومرسيدس الفئة E.
ستستمد سيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة قوتها من محركات بنزين وديزل، بالإضافة إلى موديلات هجين Plug-in يمكنها قطع مدي يصل إلى 100 كم /ساعه.
وستحصل سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة السيدان الفاخرة علي نسخة كهربائية i5 يمكنها إنتاج قوة تصل إلى 600 حصان، ويمكن لسيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة الكهربائية قطع مسافة تصل الي 80 كم/ساعة.
الجدير بالذكر أن سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة سيتم طرحها في البداية كـ سيارة سيدان، وبعد ذلك سينتج منها موديل كومبي Touring.