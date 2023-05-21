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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

«الأيقونة».. قارب كهربائي من BMW| شاهد

قارب بي إم دبليو
قارب بي إم دبليو الكهربائي الجديد

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية عن إنتاج قارب كهربائي يسمي BMW Hydrofoil ، ويطلق علي ذلك القارب اسم " الأيقونة"، حيث انه تم إنتاج قارب الأيقونة من خلال تعاون بين شركة بي إم دبليو و شركة القوارب  TYDE، وتم الكشف عن قارب BMW Hydrofoil لأول مرة في  مهرجان كان السينمائي.

قارب BMW Hydrofoil الكهربائي 

زود قارب  BMW Hydrofoil  بـ 6 مجموعات من البطاريات لإنتاج الطاقة المسئولة عن تحريك القارب، ينتجوا الـ 6 مجموعات من البطاريات 240 كيلو واط / الساعة.

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يحتوي قارب  BMW Hydrofoil  علي محركين كهربائيين ينتجوا قوة 134 حصان،  ويصل سرعة  BMW Hydrofoil  القصوى الي 30 عقدة، أي حوالي 55 كيلو متر/الساعة، يمكنه قطع مسافة  100 كيلو/ متر قبل الحاجة لإعادة شحن البطارية .

قارب BMW Hydrofoil

يحتوي قارب  BMW Hydrofoil الكهربائي الجديد علي أحدث وسائل للترفيه وللتكنولوجيا منها ،  شاشة لمسة مقاس 32 بوصة، ونظام  BMW iDrive 8 ، وأدوات محاكاة بنفس النظام في سيارات BMW التي يمكن إعطائها أوامر صوتية، ومقاعد تدور 360 درجة، ونظام صوت من  Dolby Atmos المتوافر أيضا في سيارات بي إم دبليو الفاخرة.

 قارب الأيقونة من بي إم دبليو 

يقدم قارب بي إم دبليو الكهربائي الجديد بطول  43.14 قدم، وبعرض 14.7 قدم/ مما يتيح توفير مساحة كبيرة يمكن استغلالها للاحتفال على متن القارب.

قارب بي إم دبليو الكهربائي الجديد 

قارب  بي إم دبليو Hydrofoil الكهربائي الجديد يقلل من الطاقة المطلوبة لمقاومة المياه بنسبة تصل إلى 80 ٪ مقارنة بتصميم القوارب التقليدية.

مقصورة قارب BMW Hydrofoil الداخلية 

والجدير بالذكر أن قارب  BMW Hydrofoil يتكون من هياكل تشبه الجناح تحت مستوى الماء، هذه الجناحات مسؤولية عن رفع هيكل القارب فوق السطح، وذلك يوفر اكبر قدر من الراحة للركاب .

 

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