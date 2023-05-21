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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تكشف عن نموذج سيارة Z4.. صور

BMW تكشف عن نموذج
BMW تكشف عن نموذج سيارة Z4

طورت BMW في العقود الأخيرة عادة صنع السيارات النموذجية لعرضها، ومن الأمثلة ذات الصلة التي تتبادر إلى الذهن نموذج GINA Light Visionary Model و Gran Lusso Coupe. 

BMW تكشف عن نموذج سيارة Z4 

كان هناك أيضًا Z4 Zagato Concept في عام 2012 ، وهذا العام ، تعيد العلامة التجارية البافارية إحياء Z4 بسقف معدني ثابت، التي تأتي بإسم Concept Touring Coupe ، وهي عبارة عن فرامل تسديد على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا.

BMW تكشف عن نموذج سيارة Z4 

تشبه إلى حد كبير السيارة الاختبارية السابقة المبنية على Z4 ، إنها ابتكار فريد من نوعه يشيد بالماضي بينما يعتمد تصميمًا حديثًا، قول BMW أن سيارة Concept Touring Coupe بها محرك سداسي مضمّن، يمكنك التفكير في هذه السيارة كإصدار 2023 من Z3 M Coupe.

 

BMW تكشف عن نموذج سيارة Z4 

تم حذف سقف Z4 M40i القماشي القابل للطي كهربائيًا لإفساح المجال لسطح صلب، تم الانتهاء من سيارة الكوبيه الفريدة من نوعها في Sparkling Lario مع رقائق من الزجاج الأزرق ، وتتميز برفارف خلفية منتفخة وعجلات فريدة من نوعها يبلغ قياسها 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف وتتميز بتصميم مكون من 20 شعاعًا يذكرنا بسيارة Z8 الجميلة، وستلاحظ أيضًا اللمسات الفضية البرونزية وشبكة الكلى المعدلة قليلاً مع قضبان عمودية مزدوجة.

BMW تكشف عن نموذج سيارة Z4 

في حين تم نقل التصميم الداخلي بشكل أساسي من إنتاج Z4 ، فقد تم تجديد المقصورة بمفروشات فاخرة من ورشة الجلود الإيطالية Poltrona Frau، ويتميز بلمسة نهائية ثنائية اللون مع بني غامق في المنطقة العلوية وسرج بني فاتح للقسم السفلي.

BMW تكشف عن نموذج سيارة Z4 

كما هو الحال مع السيارات النموذجية الأخرى التي تم تقديمها على مر السنين، للأسف لا توجد خطط لوضع Concept Touring Coupe في الإنتاج، ومع ذلك، فإن BMW ليست غريبة على مشاريع بناء المركبات منذ العام الماضي 3.0 CSL التي كانت محدودة التشغيل، وكانت في الأساس M4 CSL مع علبة تروس يدوية وقوة حصانية إضافية.

BMW Gran Lusso Coupe Lusso إيطاليا Concept

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