بداية من 800 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

تعتبر سيارات الهاتشباك من أشهر أنواع السيارات وأكثرها مبيعاً بالسوق المصري، حيث تتوفر بالعديد من المواصفات والتجهيزات الفاخرة.

فيات تيبو

فيات تيبو موديل 2023

يضخ محرك السيارة فيات تيبو موديل 2023 صاحب الأربعة أسطوانات "4 سلندر" قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، كما تتوفر بعلبة ترو أوتوماتيكية الحركة من خلال علبة تروس اوتوماتيكية سداسية السرعات "دفع أمامي"، وتستغرق للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 فترة زمنية قدرها 11.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 192 كيلومتر في الساعة.

الفئة الأولى ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الثالثة HB / ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HB / HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.

سيات ابيزا

سيات ابيزا موديل 2023

تأتي السيارة سيات ابيزا موديل 2023 بناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مدعوم بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي، مع قوة إجمالية بلغت 115 حصانا، و 200 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 195 كيلومتر/ساعة، وتستغرق السيارة 9.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0.

الفئة الأولى أوتوماتيك REFERENCE موديل 2023 بسعر 850 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك FR موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.

فولكس فاجن جولف

فولكس فاجن جولف موديل 2023

تمتلك السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوما بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ونظام جر أمامي.

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 نحو 1,290,000 جنيه

فورد فوكاس

فورد فوكاس موديل 2023

تستمد السيارة فورد فوكاس موديل 2023، قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

الفئة الأولى Trend بسعر 990,000 جنيه

الفئة الثانية Connected 4DR بسعر 1,040,000 جنيه

الفئة الثالثة Connected 5DR بسعر 1,050,000 جنيه

الفئة الرابعة Titanium 4DR بسعر 1,080,000 جنيه

الفئة الخامسة Titanium 5DR بسعر 1,085,000 جنيه

سيتروين C3 موديل 2023

سيتروين C3 موديل 2023

تحتوي السيارة ستروين C3 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 نقلات "جر أمامي"، مع محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر" سعة 1200 سي سي "تيربو"، يتمكن من ضخ قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/متر.

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 795,000 جنيه

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 795,000 جنيه