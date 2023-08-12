أرخص سعر لـ ميتسوبيشي أكليبس كروس موديل 2023 .. صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "ميتسوبيشي"، نسختها الرياضية اكليبس كروس موديل 2023 عبر 4 فئات من التجهيزات، مع اطلاله رياضية انيقة تنتمي إلى عائلية السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ولعل من ارخص فئاتها هي INSPORT GLX والتي تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و80 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدمموقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لجميع فئات النسخة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 في السوق المصري، وابرز مواصفاتها الفنية.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

المواصفات الفنية لـ ميتسوبيشي أكليبس كروس موديل 2023

تستخدم السيارة ميتسوبيشي أكليبس كروس موديل 2023 ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء مكونمن 8 نقلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 150 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

ويمكن لسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بفضل هذه الامكانيات الفنية الوصول إلى سرعة 100 كم/س من النقطة 0 خلال 8.6 ثانية، وتضم السيارة الكثير من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة تتضمن حزمة من وسائل الرفاهية والتحكم، وتقنيات الحماية والامان ايضا.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

الاسعار الرسمية لسيارة ميتسوبيشي "اكليبس كروس موديل 2023" في السوق المصري

الفئة الاولى INSPORT GLX ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 1,080,000 جنيه.

الفئة الثانية INSPIRE GLS ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 1,140,000 جنيه.

الفئة الثالثة INSTYLE GLS ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 1,190,000 جنيه.

الفئة الرابعة GLX 4WD ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 1,240,000 جنيه.