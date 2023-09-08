ميتسوبيشي ترفع أسعار سياراتها 40 ألف جنيه.. اكليبس وأتراج وميراج

شهدت أسعار سيارات شركة ميتسوبيشي المطروحة في السوق المصري، زيادات سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، مثل النسخة العائلية اكسابندر والتي ارتفعت اسعرها بقيمة بلغت 40 ألف جنيه، بالاضافة إلى نفس القيمة للنسخة الرياضية اكليبس كروس والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

وارتفعت ايضا اسعار ارخص اصدارات ميتسوبيشي في مصر "اتراج" موديل 2023 بقيمة اجمالية قدرها 30 ألف جنيه، بالاضافة إلى السيارة "ميراج" 2023 والتي تعد أرخص سيارة هاتشباك تقدمها العلامة التجارية في مصر.

يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات ميتسوبيشي الجديدة المقدمة في السوق المصري.

اسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة

1 – ميتسوبيشي اكسابندر 2023

تعتمد السيارة على تصميم خارجي كبير الحجم من فئة الـ 7مقاعد العائلية، بينما تضم قدرات فنية تتمثل في محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج 104 حصان، و141 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيك مكون من 4 نقلات، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.8 ثانية.

الاسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي اكسابندر 2023 في مصر

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكسابندر 2023 بسعر 980 ألف جنيه بدلاً من 940 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكسابندر 2023 بسعر مليون و40 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه.

اسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة

2 – ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 CC تيربو، مع قوة اجمالية للمحرك تقدر بـ 150 حصان، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي" واستهلاك للوقود بنسبة 6.7 لتر لكل 100 كم.

احدث اسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 في مصر

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر مليون و160 ألف جنيه بدلاً من مليون و120 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر مليون و225 ألف جنيه بدلاً من مليون و185 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر مليون و285 ألف جنيه بدلاً من مليون و245 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر مليون و355 ألف جنيه بدلاً من مليون و315 ألف جنيه.

اسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة

3 – ميتسوبيشي اتراج وميراج موديل 2023

تأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج بتصميم السيدان على عكس النسخة ميراج موديل 2023 والتي تقدم عبر فئة الهاتشباك، وتعمل النسختين بمحرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه ضخ 76 حصان، و 100 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر تقنية الجر الامامي للعجلات.

اسعار السيارة ميتسوبيشي ميراج واتراج موديل 2023

ارتفعت النسختين بقيمة قدرها 30 ألف جنيه، حيث وصل سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج إلى 580 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه، بينما بلغ سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج نحو 595 ألف جنيه بدلاً من 565 ألف جنيه.