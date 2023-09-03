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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي أتراج اليابانية 2023 بـ 550 ألف جنيه

ميتسوبيشي أتراج اليابانية
ميتسوبيشي أتراج اليابانية 2023

يمتلئ السوق المصري للسيارات بالكثير من طرازات الصانع الياباني للسيارات الجديدة ، وحصلت هذه الإصدارات على مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين بفضل تصميمها المميز، وتكنولوجياتها الحديثة، بالإضافة الي أنها سيارات اعتمادية، وتوافره هذه السيارات رغم مرور قطاع السيارات بالعديد من المشاكل التي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة .

مقصورة ميتسوبيشي أتراج اليابانية 2023 

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان :

ميتسوبيشي أتراج اليابانية 2023 

- أبعاد أتراج موديل 2023

تأتي سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بطول 4305 مم، وعرض 1670 مم، وارتفاع 1515 .

- سعة محرك ميتسوبيشي أتراج

سيارة ميتسوبيشي أتراج اليابانية 2023 

عزم دوران سيارة ميتسوبيشي أتراج اليابانية موديل 2023 يصل الي 100 نيوتن/متر، وتخرج قوة 76 حصان، وتستمد قوتها من ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .

- سعر ميتسوبيشي أتراج اليابانية

ميتسوبيشي أتراج اليابانية 2023 

تباع سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 فئة السيارات السيدان داخل سوق السيارات بسعر 550 ألف جنيه .

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