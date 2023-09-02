عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات جديدة موديل 2023 بأسعار تتخطى المليون جنيه

صدى البلد

يشهد السوق المصري عدة تغييرات سعرية مؤخراً في موديلا 2023 و 2024، ومن أبرز تلك السيارات أوبل جراند لاند و فولكس فاجن جولف و سكودا كاميك و ميتسوبيشى إكليبس كروس و سيتروين C5 اير كروس.

إزاي تحافظ على بطارية عربيتك وتطوّل عمرها الافتراضي

أقل من 90 ألف جنيه.. سيارة مستعملة بمواصفات مميزة

فولكس فاجن جولف موديل 2023

أوبل جراند لاند موديل 2023

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

 

أوبل جراند لاند موديل 2023 الفئة الأولى  HIGHLINE بقيمة قدرها 1,449,990 جنيه.

أوبل جراند لاند موديل 2023 الفئة الثانية TOP LINE بقيمة قدرها 1,599,990 جنيه.

 

فولكس فاجن جولف موديل 2023

فولكس فاجن جولف موديل 2023

تمتلك السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوما بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ونظام جر أمامي.

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 نحو 1,290,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سكودا كاميك موديل 2023

تستمد السيارة سكودا كاميك موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، وزودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سعة 1600 سي سي  تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

 

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,340,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 1,465,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,515,000 جنيه

سيتروين C5اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,615,000 جنيه

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

حصلت السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

 الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,030,000 جنيه.   

الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,090,000 جنيه . 

الفئة الثالثة INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,140,000 جنيه . 

الفئة الرابعة GLX 4WDبقيمة قدرها 1,190,000 جنيه.

سكودا كاميك ميتسوبيشي إكليبس سيتروين C5 أوبل جراند لاند سكودا ميتسوبيشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

موضوعات متعلقة

أقل من 90 ألف جنيه.. سيارة مستعملة بمواصفات مميزة

إزاي تحافظ على بطارية عربيتك وتطوّل عمرها الافتراضي

سعر سكودا سوبيرب الجددية موديل 2023

أسعار سكودا كاميك موديل 2023

الكهرباء ولا البنزين.. مواجهة بين ريماك نيفيرا و لامبورجيني هوراكان| فيديو

الدركسيون ثقيل.. اعرف أهم أسباب المشكلة

ثورة في التصميم.. BMW تبث فيديو جديدا لأحدث سياراتها المرتقبة| فيديو

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 740 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

لن يرفع الراية البيضاء.. قرار جديد من الأهلي حول صفقة المهاجم الأجنبي

فيراري ولامبورجيني وكاديلاك.. محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته من جديد| صور

أخبار التعليم| نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. طريقة سهلة للحصول عليها

أخبار الفن| زوجة سـفاح الجيزة تفجر مفاجأة عن شقيقتها.. وحادث مروع لمدير أعمال تامر حسني

بالعلامة الكاملة.. منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بجمالها

ابنه خطبله ملكة جمال| من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟.. شاهد

ورود حمراء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري | شاهد

فيديو

أمريكي يشهر إسلامه بسبب فتاة مصرية.. ما القصة؟| «فيديوجراف»

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ