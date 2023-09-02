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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إزاي تحافظ على بطارية عربيتك وتطوّل عمرها الافتراضي

ازاي تحافظ على بطارية
ازاي تحافظ على بطارية عربيتك وتطول عمرها الافتراضي

تعتبر البطارية المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية اللازمة في السيارة، مثل تشغيل الإضاءة والإشارات والأجهزة الداخلية، والدوائر الكهربائية والإلكترونية، ويعتبر أهم وظائفها تشغيل محرك السيارة.

أعراض تلف بطارية السيارة

 

تمتلك بطارية السيارة عمرا افتراضيا يختلف حسب نوعها وحجمها، وقد يؤدي سوء الاستخدام أو الظروف التشغيلية الخاصة بالسيارة إلى قصر عمرها وتلفها بشكل أسرع، وعند ظهور مثل هذه الأعراض يجب التوجه الى الكهربائي للتأكد من سلامة بطارية سيارتك، أو القيام بفحصها بنفسك.

  • انتفاخ البطارية او حدوث تغييرات في شكلها من الأعلى أو من الجانب.
  • ظهور صدأ على وصلات البطارية
  • صعوبة تشغيل السيارة المتكرر
  • عدم استقرار كهرباء السيارة، وظهور مشاكل في الشحن

 

إطالة عمر البطارية الافتراضي

يعتبر العمر الافتراضي لبطارية السيارة سنتين من تاريخ التركيب، وقد تصل الى 4 سنوات ويرجع ذلك الى طريقة الاستعمال، حيث يطيل الاستخدام الجيد والصيانة الدورية العمر الافتراضي للسيارة، ومن أهم وسائل إطالة عمر السيارة الافتراضي:

  • تنظيف أصابع البطارية دائما من الصدأ الذي يتكون فوق أقطابها.
  • فحص الماء المقطر داخل البطارية من وقت لآخر.
  • فحص الدينمو بفترة دورية والتأكد من الشحن الجيد لبطارية السيارة
  • فك أقطاب بطارية السيارة عند عدم تشغيل السيارة لمدة طويلة
  • عدم تشغيل أجهزة السيارة الداخلية في حالة إيقاف المحرك
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