إزاي تحافظ على بطارية عربيتك وتطوّل عمرها الافتراضي

تعتبر البطارية المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية اللازمة في السيارة، مثل تشغيل الإضاءة والإشارات والأجهزة الداخلية، والدوائر الكهربائية والإلكترونية، ويعتبر أهم وظائفها تشغيل محرك السيارة.

أعراض تلف بطارية السيارة

تمتلك بطارية السيارة عمرا افتراضيا يختلف حسب نوعها وحجمها، وقد يؤدي سوء الاستخدام أو الظروف التشغيلية الخاصة بالسيارة إلى قصر عمرها وتلفها بشكل أسرع، وعند ظهور مثل هذه الأعراض يجب التوجه الى الكهربائي للتأكد من سلامة بطارية سيارتك، أو القيام بفحصها بنفسك.

انتفاخ البطارية او حدوث تغييرات في شكلها من الأعلى أو من الجانب.

ظهور صدأ على وصلات البطارية

صعوبة تشغيل السيارة المتكرر

عدم استقرار كهرباء السيارة، وظهور مشاكل في الشحن

إطالة عمر البطارية الافتراضي

يعتبر العمر الافتراضي لبطارية السيارة سنتين من تاريخ التركيب، وقد تصل الى 4 سنوات ويرجع ذلك الى طريقة الاستعمال، حيث يطيل الاستخدام الجيد والصيانة الدورية العمر الافتراضي للسيارة، ومن أهم وسائل إطالة عمر السيارة الافتراضي: