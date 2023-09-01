شاهد.. تحطم سيارة فيراري بملايين الدولارات لسبب غريب

اكتشف مالك سيارة فيراري 488 بيستا في الصين بالطريقة الصعبة ما يمكن أن يحدث إذا لم تقم بتأمين رحلتك الجديدة بشكل صحيح. والآن، من المرجح أن يدفع ما يزيد عن 140 ألف دولار لإصلاح السيارة الإيطالية الخارقة.

تمت مشاركة لقطات الحادث مؤخرًا على قناة Wham Baam Teslacamعلى موقع يوتيوب بعد أن تم تصويرها بواسطة كاميرات Tesla Model S P100D. في الفيديو، يمكن رؤية سيارة 488 Pista الحمراء وهي تقود بالقرب من الطراز S لبعض الوقت، وفي إحدى المراحل، بدا أنها تحاول التسابق مع سيارة تسلا خارج الخط.

تعتبر التسابق بسيارة كهربائية مثل Tesla Model S P100D بأي شيء آخر غير سيارة كهربائية أخرى عالية الأداء هي فكرة سيئة للغاية بشكل عام، ولكن استنادًا إلى اللقطات المعروضة، يبدو أن كلاً من تسلا و فيراري خرجا عن الخط بسرعة كبيرة وكانا يتنافسان ، وفي حين أن الطراز S P100D يتمتع بمستويات شبه لا نهائية من الثبات بفضل نظام الدفع الرباعي، فإن فيراري ترسل كل قوتها إلى العجلات الخلفية.

النتائج؟ يبدو أن العجلات الخلفية لسيارة فيراري فقدت قوة الجر وانزلقت على الفور إلى اليمين، ولم يتمكن السائق من اللحاق بالانزلاق ويمكن رؤية سيارة 488 بيستا وهي تصطدم بعمود إنارة على جانب الطريق.

تمت مشاركة صور سيارة فيراري المحطمة لاحقًا مع محطات الأخبار المحلية في الصين وأظهرت أن الواجهة الأمامية قد دمرت في الحادث، وبالفعل تمزق المصد، وتحطمت المصابيح الأمامية، ويبدو أن كل هذا بلغ قيمة الأضرار 140 ألف دولار. ولسوء الحظ بالنسبة للمالك، يبدو أن شركة التأمين رفضت دفع ثمن الأضرار، مؤكدة أن التأمين الخاص به كان باطلاً لأن الصور التي أرسلها إلى شركة التأمين عندما اشترى السيارة لأول مرة أظهرت أنها تحمل لوحات ترخيص غير واضحة.

ليس من الواضح ما إذا كانت شركة التأمين قد شاهدت لقطات الحادث وما إذا كان ذلك قد لعب أيضًا دورًا في رفض التغطية.