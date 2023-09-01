عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. تحطم سيارة فيراري بملايين الدولارات لسبب غريب

صدى البلد

اكتشف مالك سيارة فيراري 488 بيستا في الصين بالطريقة الصعبة ما يمكن أن يحدث إذا لم تقم بتأمين رحلتك الجديدة بشكل صحيح. والآن، من المرجح أن يدفع ما يزيد عن 140 ألف دولار لإصلاح السيارة الإيطالية الخارقة.

الفئة الاقتصادية.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

سعرها 130 ألف جنيه فقط.. مواصفات أشهر سيارة ألمانية

تمت مشاركة لقطات الحادث مؤخرًا على قناة Wham Baam Teslacamعلى موقع يوتيوب بعد أن تم تصويرها بواسطة كاميرات Tesla Model S P100D. في الفيديو، يمكن رؤية سيارة 488 Pista الحمراء وهي تقود بالقرب من الطراز S لبعض الوقت، وفي إحدى المراحل، بدا أنها تحاول التسابق مع سيارة تسلا خارج الخط.

تعتبر التسابق بسيارة كهربائية مثل Tesla Model S P100D بأي شيء آخر غير سيارة كهربائية أخرى عالية الأداء هي فكرة سيئة للغاية بشكل عام، ولكن استنادًا إلى اللقطات المعروضة، يبدو أن كلاً من تسلا و فيراري خرجا عن الخط بسرعة كبيرة وكانا يتنافسان ، وفي حين أن الطراز S P100D يتمتع بمستويات شبه لا نهائية من الثبات بفضل نظام الدفع الرباعي، فإن فيراري ترسل كل قوتها إلى العجلات الخلفية.

 

النتائج؟ يبدو أن العجلات الخلفية لسيارة فيراري فقدت قوة الجر وانزلقت على الفور إلى اليمين، ولم يتمكن السائق من اللحاق بالانزلاق ويمكن رؤية سيارة 488 بيستا وهي تصطدم بعمود إنارة على جانب الطريق.

 

تمت مشاركة صور سيارة فيراري المحطمة لاحقًا مع محطات الأخبار المحلية في الصين وأظهرت أن الواجهة الأمامية قد دمرت في الحادث، وبالفعل تمزق المصد، وتحطمت المصابيح الأمامية، ويبدو أن كل هذا بلغ قيمة الأضرار 140 ألف دولار. ولسوء الحظ بالنسبة للمالك، يبدو أن شركة التأمين رفضت دفع ثمن الأضرار، مؤكدة أن التأمين الخاص به كان باطلاً لأن الصور التي أرسلها إلى شركة التأمين عندما اشترى السيارة لأول مرة أظهرت أنها تحمل لوحات ترخيص غير واضحة.

 

ليس من الواضح ما إذا كانت شركة التأمين قد شاهدت لقطات الحادث وما إذا كان ذلك قد لعب أيضًا دورًا في رفض التغطية.

Tesla Model S الحادث الصين فيراري يوتيوب فيراري 488 بيستا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

موضوعات متعلقة

الفئة الاقتصادية.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

6 علامات للتفريق بين زيوت السيارات الأصلية والمغشوشة

سعرها 130 ألف جنيه فقط.. مواصفات أشهر سيارة ألمانية

سعر أرخص سيارات سيتروين في مصر

أخبار السيارات| كيف تتجنب مشاكل الفرامل؟.. وأشهر ماركات سوزوكي في مصر

سعر سكودا كودياك موديل 2023 في مصر

تويوتا تستعرض سينشري SUV الجديدة في إعلان تشويقي

فولكس فاجن تستعرض المظهر الجديد لـ تيجوان 2024 المعاد تصميمها

ترشيحاتنا

زيلينسكي: لا يوجد سلام قبل استرداد جميع الأراضي من روسيا

انهيار الدولار .. الأخضر يتراجع عالميا

الرئيس الأمريكي يعلق مجددا على حالة ماكونيل بعد «تجمده»

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 18 مسجدا اليوم

الزيادة السكانية.. 9 إجراءات اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة وتوظيفها لصالح الدولة

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دي جثة.. صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا| شاهد

عنوان الأناقة| شاهد إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

كاتب أمريكي يكشف مفاجأة صادمة عن ابنة إيلون ماسك.. تفاصيل

فيديو

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ