6 علامات للتفريق بين زيوت السيارات الأصلية والمغشوشة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لعبوات زيوت محركات سيارات مقلدة لأشهر أنواع العلامات التجارية الموجودة في السوق المصري، ويواجه العديد من مستخدمي السيارات صعوبة كبيرة في التمييز بين الزيت الأصلي والزيت المقلد أو المغشوش، نظراً للتشابه الكبير بينهما.

6 علامات للتفريق بين زيت السيارة الأصلي و المغشوش

التفريق بين زيوت محركات السيارات الأصلية و المغشوشة

هناك العديد من الطرق التي تساعدك على التمييز بين زيت المحرك الأصلي والمقلد سواء قبل استخدام الزيت أو بعد استخدامه ومن أهم هذه الطرق ما يلي:

الشراء من منافذ البيع المعتمدة للشركات من خلال منافذها داخل محطات الوقود أو مراكز الصيانة المعتمدة

فحص قوام الزيت وتجانسه، حيث يكون الزيت الأصلي ذو قوام متجانس ومتماسك

التأكد من لون الزيت، حيث يكون لون الزيت الأصلي كهرماني amber ومائل قليلا إلى العسلي ويجب أيضا أن يكون شفاف بحيث تستطيع أن ترى انعكاس صورتك من خلاله.

سماع أصوات خشنة من المحرك

التأكد من وجود شعار API ، حيث يدل ذلك على أن هذه النوعية من الزيوت حاصلة على رخصة الجودة من معهد النفط الأمريكي.

التأكد من وجود شعار شعار SAE ، وهو اختصار لشهادة جودة تمنحها جمعية مهندسين السيارات الأمريكية، وهو دليل على جودة الزيت.

التوقيت المناسب لتغيير زيت المحرك وخطوات صيانته