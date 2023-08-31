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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

6 علامات للتفريق بين زيوت السيارات الأصلية والمغشوشة

6 علامات للتفريق
6 علامات للتفريق بين زيت السيارة الأصلي و المغشوش

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لعبوات زيوت محركات سيارات مقلدة لأشهر أنواع العلامات التجارية الموجودة في السوق المصري، ويواجه العديد من مستخدمي السيارات صعوبة كبيرة في التمييز بين الزيت الأصلي والزيت المقلد أو المغشوش، نظراً للتشابه الكبير بينهما.

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6 علامات للتفريق بين زيت السيارة الأصلي و المغشوش

التفريق بين زيوت محركات السيارات الأصلية و المغشوشة

هناك العديد من الطرق التي تساعدك على التمييز بين زيت المحرك الأصلي والمقلد سواء قبل استخدام الزيت أو بعد استخدامه ومن أهم هذه الطرق ما يلي:

  • الشراء من منافذ البيع المعتمدة للشركات من خلال منافذها داخل محطات الوقود أو مراكز الصيانة المعتمدة
  • فحص قوام الزيت وتجانسه، حيث يكون الزيت الأصلي ذو قوام متجانس ومتماسك
  • التأكد من لون الزيت، حيث يكون لون الزيت الأصلي كهرماني amber ومائل قليلا إلى العسلي ويجب أيضا أن يكون شفاف بحيث تستطيع أن ترى انعكاس صورتك من خلاله.
  • سماع أصوات خشنة من المحرك
  • التأكد من وجود شعار API ، حيث يدل ذلك على أن هذه النوعية من الزيوت حاصلة على رخصة الجودة من معهد النفط الأمريكي.
  • التأكد من وجود شعار شعار SAE ، وهو اختصار لشهادة جودة تمنحها جمعية مهندسين السيارات الأمريكية، وهو دليل على جودة الزيت.

 

التوقيت المناسب لتغيير زيت المحرك وخطوات صيانته

  • يجب أن نفحص مستوى الزيت داخل السيارة من وقت إلى اخر، لكي نتفادى مشكلات زيادة أو نقص الزيت، و التي تؤدي إلى مشكلات كبيرة إذا اهملنا هذه النقطة.
  • حتى نتمكن من اتمام هذه العملية بطريقة صحيحة، فلابد أن تكون السيارة "باردة" تمامًا بالإضافة توقفها عن الحركة بمدة لا تقل عن ساعتين و هي في وضعية الثبات.
  • من الضروري أن نهتم بالموعد المحدد لتغيير الزيت، حتى لا تتعرض الصبابات لعوامل الاحتكاكات و تأكل الأجزاء المعدنية الداخلية، و من المفترض أن تتم عملية تغيير الزيت عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 5000 كيلو متر و 10 الاف كيلو متر، على حسب نوع الزيت المستخدم.
  • يجب أن نغير فلتر الزيت مع موعد تغيير زيت المحرك، والذي يقوم بمنع وصول الرواسب و الشوائب إلى غرفة المحرك، حتى يتمتع بمعر افتراضي أطول.
  • من الأمور الضرورية، فحص فلتر الهواء لكي تتم عملية الاحتراق بشكل مناسب وعدم وصول الأتربة إلى المحرك، بالإضافة إلى الاهتمام بمنظومة التبريد، والتي لها أهمية كبيرة في الحفاظ على درجة حرارة محرك السيارة، وتغيير شمعات الاحتراق "البوجيهات".
المغشوش زيت محركات زيت المحرك الزيت المقلد SAE API

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