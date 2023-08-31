سعرها 130 ألف جنيه فقط.. مواصفات أشهر سيارة ألمانية

تعتبر السيارة اوبل فيكترا أحد أشهر السيارات الألمانية المستعملة في السوق المصري للسيارات المستعملة، نظراً لما تتميز به من مواصفات في فئتها.
شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.
مواصفات السيارة اوبل فيكترا موديل 1994
تتوفر السيارة أوبل فيكترا موديل 1994 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.
قياسات وأبعاد السيارة أوبل فيكترا موديل 1994
الطول الكلي: 4.480 متر
العرض الكلي: 1.710 متر
الارتفاع الكلي: 1430 متر
قاعدة العجلات: 2.800 متر
وزن السيارة: 1185 كيلومتر
سعة خزان الوقود: 45 لتر
وبلغت قراءة العداد في السيارة أوبل فيكترا موديل 1998 نحو 150 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتتوفر برش خارجي وداخلي.
سعر السيارة اوبل فيكترا موديل 1994 في سوق المستعمل
تبدأ أسعار السيارة اوبل فيكترا موديل 1994 في سوق المستعمل من 130 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.