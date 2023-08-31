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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 660 ألف جنيه

صدى البلد

يضم السوق المصري باقة من السيارات الجديدة موديلات عام 2023 وعام 2024، تأتي مجهزة بالعديد من التحديثات، ومن أبرزها هيونداي النترا وسيتروين سي اليزيه وفيات تيبو وسيات ابيزا وسكودا فابيا.

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سيتروين سي اليزيه

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بقوة تصل الى 115 حصانا، بواسطة محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر ويبلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

 

الفئة الأولى COMFORT بسعر 659,000 جنيه.

الفئة الثانية LUXURY بسعر   709,000 جنيه.   

فيات تيبو موديل 2023

فيات تيبو موديل 2023

يضخ محرك السيارة فيات تيبو موديل 2023 صاحب الأربع أسطوانات "4 سلندر" قوة اجمالية قدرها 110 أحصنة، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، كما تتوفر بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة من خلال علبة تروس اوتوماتيكية سداسية السرعات "دفع أمامي"، وتستغرق للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 فترة زمنية قدرها 11.2 ثانية، وتبلغ  سرعتها القصوى نحو 192 كيلومترا في الساعة.

الفئة الأولى ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة HB / ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر  910 آلاف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HB / HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.

سيات ابيزا موديل 2023

 

سيات ابيزا موديل 2023

تتوفر السيارة سيات ابيزا موديل 2023 بناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مدعوم بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي، مع قوة إجمالية بلغت 115 حصانا، و 200 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 195 كيلومتر/ساعة، وتستغرق السيارة 9.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0.

 

الفئة الأولى أوتوماتيك REFERENCE موديل 2023 بسعر 850 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك FR موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024

هيونداي النترا HD موديل 2024

تعتمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في قدراتها الفنية على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء لجميع الفئات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الأولى بقيمة بلغت 690,000 جنيه

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الثانية بقيمة بلغت 700,000 جنيه

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الثالثة بقيمة بلغت 715,000 جنيه

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الرابعة بقيمة بلغت 725,000 جنيه 

سكودا فابيا موديل 2023

سكودا فابيا موديل 2023

حصلت السيارة سكودا فابيا موديل 2023 على محرك بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1000 سي سي تيربو بقوة 110 أحصنة، مع عزم أقصى 200 نيوتن متر، وبناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات أوتوماتيك، من نوع DSG وتتسارع من 0 وصولا الي 100كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتستهلك السيارة 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.   

سكودا فابيا موديل 2023 الفئة الأولى DYNAMIC اتوماتيك بسعر 700,000 جنيه

سكودا فابيا موديل 2023 الفئة الثانية AMBITION اتوماتيك بسعر 785,000 جنيه     

سكودا فابيا موديل 2023 الفئة الثالثة MC اتوماتيك بسعر 850,000 جنيه .       

سيتروين سي إليزيه هيونداي النترا HD سكودا فابيا سيات إبيزا فيات تيبو

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