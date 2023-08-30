سعرها 100 ألف جنيه فقط.. أشهر سيارات سوزوكي في مصر

تشتهر العلامة التجارية اليابانية سوزوكي بإنتاج السيارات الاقتصادية وتعتبر سيارة بالينو أحد أشهرها على الإطلاق، حيث تتأتي بتصميم سيدان، ومجموعة من الكماليات.

سوزوكي بالينو موديل 1999

ظهرت السيارة سوزوكي بالينو لأول مرة عام 1995، بينما كان أول ظهور للسيارة في مصر، عام 1997، وهي سيارة سيدان متوسطة الحجم، من 4 أبواب، وقدمت بمواصفات اقتصادية، مما أسهم في انتشارها.

وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

مواصفات السيارة سوزوكي بالينو موديل 1999 "مستعملة "

تعتمد السيارة سوزوكي بالينو موديل 1999 على محرك سعة 1000 سي سي : 1300 سي سي، مع ناقل حركة يدوي " مانيوال " يتألف من 5 سرعات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة سوزوكي بالينو موديل 1999 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

سوزوكي بالينو موديل 1999

أسعار السيارة سوزوكي بالينو موديل 1999 في سوق المستعمل:

يبدأ سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.