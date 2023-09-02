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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل من 90 ألف جنيه.. سيارة مستعملة بمواصفات مميزة

لانشيا ديدرا
لانشيا ديدرا

تعتبر شركة لانشيا للسيارات ‏هي شركة مساهمة إيطالية لصناعة السيارات تأسست في 1906 من قبل فينتشنزو لانشيا، وأصبحت عضوا من مجموعة فيات في 1969، وتعتبر لانشيا ديدرا سيارة مدمجة سيدان صنعت في الفترة بين 1989 و2000 

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شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

لانشيا ديدرا 

مواصفات السيارة لانشيا ديدرا موديل 1991

جاءت السيارة لانشيا ديدرا موديل 1991 بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، وتتوفر بمحركات عديدة أهمها في مصر محرك 1600 سي سي بجانب محركات 1800 و2000 سي سي .

 

بلغ طولها 4.340 متر وعرضها 1.7 متر وارتفاعها 1.430 متر وقاعدة العجلات 2.540 متر ووزن السيارة بين 1060 و1330 كجم. 

لانشيا ديدرا 

سعر السيارة مواصفات السيارة لانشيا ديدرا موديل 1991 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة مواصفات السيارة لانشيا ديدرا موديل 1991 في سوق المستعمل من 90 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

لانشيا لانشيا ديدرا ديدرا سوق المستعمل مانيوال السيارات المستعملة

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