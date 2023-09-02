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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سكودا سوبيرب الجددية موديل 2023

صدى البلد

تعتبر السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 أحد أشهر إصدارات السيدان المقدمة بواسطة العلامة التجارية الشهيرة سكودا، وتتوفر بفئة واحدة فقط AMBITION .

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سكودا سوبيرب موديل 2023

مواصفات سكودا سوبيرب موديل 2023

تعتمد سكودا سوبيرب موديل 2023 ، حيث دعمت بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، يستطيع ضخ قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات طراز DSG تعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

 

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 إلى 220 كيلومتر في الساعة، وتتسارع في مدة زمنية تصل الى 8.8 ثانية عند الانطلاق من وضعية السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

سكودا سوبيرب موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 

الطول 4861 مم.

العرض 1864 مم.

الارتفاع 1468 مم.

قاعدة العجلات 2841 مم.

سعة التخزين الخلفية 625 لتر.

سعة خزان الوقود 66 لتر.

 

تحتوي السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالإضافة إلى نظام HAC الخاص بالمساعدة عند تجاوز المرتفعات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

 

سكودا سوبيرب موديل 2023

أسعار السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023

تأتي السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 بفئة واحدة AMBITION وتبلغ قيمتها نحو 1,700,000 جنيه

 

 

 

سكودا سوبيرب موديل 2023 سكودا سوبيرب Ambition تقنية الفيديو

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