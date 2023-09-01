أسعار سكودا كاميك موديل 2023

تقدم العلامة التجارية سكودا مجموعة متنوعة من السيارات الجديدة في السوق المصري، تتنوع بين السيدان و الكروس أوفر الرياضية، ومن أشهرها كاميك موديل 2023.

قياسات وأبعاد السيارة سكودا كاميك موديل 2023

تأتي سكودا كاميك موديل 2023 بطول كلي: 4241 متر، وعرض 1793 متر، ارتفاع الكلي: 1511 متر، وقاعدة العجلات: 2651 متر، بينما بلغت سعة صندوق السيارة نحو 400 لتر، وجاءت سعة خزان الوقود 50 لتر.

سكودا كاميك موديل 2023

مواصفات السيارة سكودا كاميك موديل 2023

زودت السيارة سكودا كاميك موديل 2023 بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

حصلت السيارة سكودا كاميك موديل 2023 على محرك ، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر.

سكودا كاميك موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة سكودا كاميك موديل 2023 إلى 188 كيلومتر في الساعة، وبهذه الإمكانيات الفنية تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.9 ثانية.

وتأتي السيارة سكودا كاميك موديل 2023 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالإضافة إلى حساسات ركن مدعومة بكاميرا لسهولة التحكم، وخاصية المساعدة على خوض المرتفعات ومثبت سرعة، ونظام متابعة ضغط الهواء بالإطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

سكودا كاميك موديل 2023

أسعار السيارة سكودا كاميك موديل 2023

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه