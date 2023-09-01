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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ثورة في التصميم.. BMW تبث فيديو جديدا لأحدث سياراتها المرتقبة| فيديو

صدى البلد

نشرت شركة BMW إعلانًا تشويقيًا جديدًا لسيارة Vision Neue Klasse الاختبارية التي ستظهر لأول مرة في 2 سبتمبر، وعلى الرغم من أن الفيديو التشويقي قصير، إلا أنه يكشف أن النموذج سيتم تجهيزه بشبكة أمامية رقمية على عكس أي سيارة BMW أخرى سبقتها.

 

يُظهر المقطع الذي تمت مشاركته على Twitter X أن Vision Neue Klasse ستحتوي على شبك أمامي مكون من شاشتين يمكن لهذه الشاشات بعد ذلك أن تضيء وتنبض ببطء بنمط من العناصر البيضاء، مما يحاكي إلى حد ما مظهر الشبكة التقليدية. 

قد تلاحظ أيضًا وجود شارة BMW التي تبدو وكأنها مختومة على الجسم نفسه بالإضافة إلى شارة كبيرة مكتوب عليها "BMW Vision Neue Klasse" أسفل الشبك.

 

تشير إعلانات تشويقية منفصلة أصدرتها BMW في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن Vision Neue Klasseسيتم تجهيزها بمصابيح خلفية LEDمعقدة بينما سيتضمن الجزء الداخلي لوحة رقمية رفيعة تمتد عبر الجزء العلوي من لوحة القيادة.

 

تعد سيارة BMW Vision Neue Klasse أكثر أهمية من معظم السيارات النموذجية. لن تكون السيارة مجرد دراسة تصميمية لإظهار لغة تصميم جديدة للعلامة التجارية، ولكنها ستقوم أيضًا بمعاينة نموذج إنتاج مستقبلي والعرض الأول لمنصة جديدة ستدعم ستة سيارات كهربائية جديدة تعتزم BMW إطلاقها بين عامي 2025 و2027.

 

تعتبر المواصفات الفنية حول منصة السيارة الجديدة محدودة ولكن من المتوقع أن تتميز بخلايا بطارية الجيل السادس للعلامة التجارية والتي تعد بتوفير مدى أطول بنسبة 30%، وكثافة طاقة أكبر بنسبة 20%، وشحن أسرع بنسبة 30%، ستتكون هذه البطاريات الجديدة من خلايا ليثيوم أيون جديدة في علبة يمكن تركيبها مباشرة على إطار السيارة، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي خلايا الجيل السادس على كاثودات تستخدم كمية أقل من الكوبالت بنسبة 50%، بينما يحتوي الأنود على جرافيت أقل بنسبة 20%، ومن المتوقع أيضًا أن تستخدم شركة BMWالكوبالت والنيكل والليثيوم المعاد تدويره لإنتاج الخلايا.

BMW BMW Vision Neue Klasse Vision Neue Klasse Twitter Twitter X

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