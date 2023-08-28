عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 550 الف.. اخر أسعار ميتسوبيشي 2024 في مصر

اخر أسعار ميتسوبيشي
اخر أسعار ميتسوبيشي 2024 في مصر

ارتفعت أسعار معظم السيارات داخل السوق المحلية المصرية، خلال الفترة الماضية وأعلن وكيل سيارات ميتسوبيشي فى مصر، عن زيادة سعرية لقائمة طرازاته .

 

أوضح وكيل رينو فى مصر، أن الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV، والتى وصلت الى 4 طرازات داخل السوق المحلية المصرية للسيارات .

txt

للمغتربين.. مواصفات سوزوكي فرونكس 2023 الموفرة للبنزين بالسعودية

txt

تبدأ من 180 ألف جنيه.. أخر أسعار سوزوكي 2024 في مصر

txt

لليد الشقيانة.. سعر ميكروباص كينج لونج الأكثر تخصيصاً في الاحلال

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات ميتسوبيشي في مصر.      

 

1- ميتسوبيشي اتراج       

ميتسوبيشي اتراج       

وتاتى السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، ينتج قوه تصل الي 78 حصان، وعزم اقصي للدوران  100 نيوتن/متر ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك .

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 من نقطة الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنيه قدرها 100 كم/س في 14 ثانية، وتصل سرعتها القصي الي  170 كم/ساعه ، وتستهلك لتر واحد لقطع مسافة 21 كم/ ساعة .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 550,000 جنيه      

 

2- ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج

تنتج السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، قوة 76 حصان من خلال محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي ، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بطول 3845 مم، وعرض 1665 مم، و ارتفاع 1510 مم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 565,000 جنيه      

 

3- ميتسوبيشي اكسباندر      

ميتسوبيشي اكسباندر   

ومن المعروف أن السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، تأتى بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 أحصنة مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

وتظهر السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023، بمصابيح ضباب أمامية وحساسات مصابيح أمامية و مصابيح خلفية و ledأضواء نهارية و LED حساسات مطر للمساحات الأمامية ومرايا جانبية كهربائية وزجاج معتم جنوط 16 بوصة .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / MIDLINE 2023 بسعر 940,000 جنيه        

- أوتوماتيك / HL 2023 بسعر 1,000,000 جنيه   

 

4- ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

وتزود السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 ، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك .

و يبلغ متوسط استهلاك السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 ، من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / INSPORT GLX 2023 بسعر 1,120,000 جنيه          

- أوتوماتيك / INSPIRE GLS 2023 بسعر 1,185,000 جنيه

- أوتوماتيك / INSTYLE GLS 2023 بسعر 1,242,000 جنيه            

- أوتوماتيك / GLX 4WD 2023 بسعر 1,315,000 جنيه

ميتسوبيشي ميتسوبيشي في مصر الزيادات السعرية ميتسوبيشي اتراج ميتسوبيشي ميراج ميتسوبيشي إكسباندر ميتسوبيشي اكليبس كروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

هل يوجد تعطيل للدراسة أوإجراءات احترازية بسبب متحور كورونا الجديد.. الصحة ترد

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

قرار عاجل من الدبيبة بوقف وزيرة الخارجية عن العمل | القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

رابطة مصنعي السيارات : انضمام مصر لـ " البريكس " حلم تحقق ونحتاج لضبط ملفاتنا الاقتصادية

بكام مليون .. اعرف سعر سيارة عمر كمال الجديدة

بشاير الخير.. هل يؤثر الانضمام لمجموعة البريكس على سوق السيارات المصري

أغلى 5 سيارات جديدة في السوق المصري

أوفربرايس جديد على تويوتا كورولا بمصر

علامة الجودة الفرنسية.. أسعار سيارات DS4 موديل 2023

سعر ومواصفات MG 6 بعد الأوفربرايس في السوق المصري

للمغتربين.. مواصفات سوزوكي فرونكس 2023 الموفرة للبنزين بالسعودية

ترشيحاتنا

تفاصيل إنهاء حياة طفل قليوب على يد بنت خالته.. لسبب صادم

شاهد.. لحظة انتشال أحد ضحايا عقار الإسماعيلية المنهار

رفع الكثبان الرملية وفتح طريق بلنصورة - الصحراوي الغربي بالمنيا

روسيا توجه استدعاء لموظفين بالسفارة الأمريكية.. تفاصيل قضية تجسس لصالح واشنطن

محمد بن زايد مهنئاً المرأة الإماراتية: كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا

تداول الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس بتليجرام بعد توزيعها بلجان الدور الثاني للثانوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيلو السكر وصل 12 جنيها| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذه أسعار 31 سلعة

سر التحذير من شهر سبتمبر في انتشار العدوى الفيروسية التنفسية|خبير مناعة يوضح

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل عجة البطاطس

بفستان ملفت.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ