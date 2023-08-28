تبدأ من 550 الف.. اخر أسعار ميتسوبيشي 2024 في مصر

ارتفعت أسعار معظم السيارات داخل السوق المحلية المصرية، خلال الفترة الماضية وأعلن وكيل سيارات ميتسوبيشي فى مصر، عن زيادة سعرية لقائمة طرازاته .

أوضح وكيل رينو فى مصر، أن الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV، والتى وصلت الى 4 طرازات داخل السوق المحلية المصرية للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات ميتسوبيشي في مصر.

1- ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

وتاتى السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، ينتج قوه تصل الي 78 حصان، وعزم اقصي للدوران 100 نيوتن/متر ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك .

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 من نقطة الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنيه قدرها 100 كم/س في 14 ثانية، وتصل سرعتها القصي الي 170 كم/ساعه ، وتستهلك لتر واحد لقطع مسافة 21 كم/ ساعة .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 550,000 جنيه

2- ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج

تنتج السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، قوة 76 حصان من خلال محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي ، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بطول 3845 مم، وعرض 1665 مم، و ارتفاع 1510 مم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 565,000 جنيه

3- ميتسوبيشي اكسباندر

ميتسوبيشي اكسباندر

ومن المعروف أن السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، تأتى بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 أحصنة مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

وتظهر السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023، بمصابيح ضباب أمامية وحساسات مصابيح أمامية و مصابيح خلفية و ledأضواء نهارية و LED حساسات مطر للمساحات الأمامية ومرايا جانبية كهربائية وزجاج معتم جنوط 16 بوصة .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / MIDLINE 2023 بسعر 940,000 جنيه

- أوتوماتيك / HL 2023 بسعر 1,000,000 جنيه

4- ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

وتزود السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 ، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك .

و يبلغ متوسط استهلاك السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 ، من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / INSPORT GLX 2023 بسعر 1,120,000 جنيه

- أوتوماتيك / INSPIRE GLS 2023 بسعر 1,185,000 جنيه

- أوتوماتيك / INSTYLE GLS 2023 بسعر 1,242,000 جنيه

- أوتوماتيك / GLX 4WD 2023 بسعر 1,315,000 جنيه