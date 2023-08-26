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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين.. مواصفات سوزوكي فرونكس 2023 الموفرة للبنزين بالسعودية

سوزوكي فرونكس
سوزوكي فرونكس

أعلنت شركة سوزوكي اليابانية ، عن سيارتها الجديدة الـ SUV الجديدة ذات التصميم الكوبية و الجسم المدمج سهل القيادة ،تحت مسمى فرونكس منذ بداية العام الجارى 2023 ، وطرح وكيل العلامة فى المملكة العربية السعودية السيارة رسميا بفئتين GL و GLX .

سوزوكي فرونكس 

واوضحت الشركة ان السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا تدرج فوق موديلات سوزوكي بالينو وأقل من جراند فيتارا ، وظهرت بشكل يميل نحو الخلف على الأبعاد الدقيقة للسيارة، و بشبكة امامية جديدة و جريئة ، وذات تصميم امامى وخلفى بعرض اكبر من السيارات الخرى المعروفة فى قائمة طرازات سوزوكي .

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وتستمد السيارة سوزوكي فرونكس موديل 2023 ، قوتها من محرك K15C DUALJET مع SHVS هجين معتدل، مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.5 لتر، والذي يولد قوة 101 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 6 سرعات، وتبلغ كفاءة استهلاك وقود السيارة مع هذا المحرك 21.1 كم/ لتر .

سوزوكي فرونكس 

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي فرونكس موديل 2023، بطول الكلي: 3,995 مم، و عرض الكلي: 1,765 مم، و ارتفاع الكلي 1.55 مم، و قاعدة العجلات: 2,520 مم، و الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض 170 مم .

سوزوكي فرونكس 

وتاتى السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة كليا بتصميم داخلي عالي الجودة ، يضم شاشة ترفيه لمسية بمقاس 9 بوصة تدعم الاقتران بالهاتف الذكي ، و دعم ميزة التعرف على الصوت، و شاشة عدادات مقاس 4.2 بوصة في فئة GLX، و نظام صوتي من 4 سماعات/ 2 مكبرات صوت، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، و مكيف هواء أوتوماتيك، وفتحة مكيف خلفية، و تشغيل المحرك بدون مفتاح، و نظام الدخول الذكي، و نوافذ كهربائية وقفل مركزي للابواب .

سوزوكي فرونكس 

اما عن سعر السيارة سوزوكي فرونكس موديل 2023 ، داخل المملكة العربية السعودية ، فهى متوفرة الآن بسعر يبدأ من 53,500 ريال .

سوزوكي فرونكس 
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