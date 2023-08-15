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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر موبايل.. سيارة هاتشباك بـ20 ألف جنيه

فيات ريتمو ٦٥ موديل
فيات ريتمو ٦٥ موديل 1982

يضم سوق السيارات المحلى المصرى الكثير من الأشكال والطرازات المختلفة ، والتى يأتي منها الاقتصادية والمتوسطة و الفارهة ، و تعتبر السيارات المستعملة هى الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة .

فيات ريتمو ٦٥ موديل 1982

ويبحث الكثير من المقبلين على الشراء عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع أسعارها .

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و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة لفتت انظار الجميع بسبب سعرها المنخفض للغاية ، والذى يعتبر بثمن موبايل الان ، وهى السيارة فيات ريتمو ٦٥ موديل 1982 .

فيات ريتمو ٦٥ موديل 1982

ويقول صاحب اعلن البيع للسيارة فيات ريتمو ٦٥ موديل 1982 ، انها بسعر 20 الف جنيه ، نظرا لوجود عدد من عيوب الاستخدام والتى افقدت من ثمنها الكثير وذكره هذه العيوب بالتفاصيل مؤكدا فى نهاية كلامه ان السيارات التى تباع خردة الان تباع بسعر 15 الف جنيه ، ولكن سياراته تعمل بشكل جيد .

فيات ريتمو ٦٥ موديل 1982

والجدير بالذكر ان السيارة فيات ريتمو ٦٥ موديل 1982 ، تعتمد قوتها على خياربن من المحركات اولهما محرك 1100 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية بلغت 61 حصانا عند 5800 لفة في الدقيقة، مع 81 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 4 سرعات بتقنية الدفع الامامي.

فيات ريتمو ٦٥ موديل 1982

اما المحرك الاخر فهو سعة 1300 سي سي، مع قوة قدرها 66 حصانا، و 98 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 76 حصانا.

 

اما الابعاد الخارجية للسيارة فيات ريتمو ٦٥ موديل 1982، فبلغت 1.651 متر للعرض، وبنسبة طول كلي بلغت 3.940 متر، و 1.4 متر للارتفاع، إلى جانب سعة تخوين خلفية تقدر بـ 368 لتر.

فيات ريتمو ٦٥ موديل 1982

وتضم السيارة فيات ريتمو ٦٥ موديل 1982، مصابيح أمامية دائرية، وعدد 4 ابواب، بالاضافة جنوط 13 بوصة، و مقصورة تتسع لـ 5 افراد، ونظام صوتي، مع زجاج يدوي للاربعة نوافذ، وغطاء للمحرك يضم فتحة هوائية، مع اشارات جانبية أمامية، وجانبية.

سوق السيارات المحلى فيات ريتمو السيارات المستعملة فيات ريتمو ٦٥ موديل 1982 ريتمو ٦٥ موديل 1982

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