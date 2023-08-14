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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 50 الف جنيه اركب سيارة فرنساوى

سيتروين ZX موديل
سيتروين ZX موديل 1996

من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا هى السيارات المستعملة ، وضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة لها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

سيتروين ZX موديل 1996

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع أسعارها .

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و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة لفتت انظار الجميع بسبب سعرها المنخفض للغاية وكونها سيارة فرنسية الصنع مما يعطى ثقة كبيرة لدى المشترى ، وهى السيارة السيارة سيتروين ZX موديل 1996 .

سيتروين ZX موديل 1996

ويقول صاحب السيارة سيتروين ZX موديل 1996، فى اعلانه على احد منصات بيع السيارات المستعملة " ان السيارة قطعت مسافة 300 الف كم ، ولونها اخضر غامق ، وناقل الحركة لها مانيوال ".

سيتروين ZX موديل 1996

تحتوي السيارة سيتروين ZX موديل 1996 ، علي محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 97 حصان، وتستهلك السيارة 8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 

وتتسارع السيارة سيتروين ZX موديل 1996  وصلا الي 100 كم/ساعة في 11 ثانية، و السرعة القصوى 160 كم/ساعة .

سيتروين ZX موديل 1996

اما عن سعر السيارة سيتروين ZX موديل 1996 ، المعروض خلال الاعلان هو 50 الف جنيه ، وهذا سعر يعتبر جيد فى ظل ارتفاع اسعار السيارات الحالى .

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