بـ 50 الف جنيه اركب سيارة فرنساوى

من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا هى السيارات المستعملة ، وضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة لها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

سيتروين ZX موديل 1996

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع أسعارها .

و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة لفتت انظار الجميع بسبب سعرها المنخفض للغاية وكونها سيارة فرنسية الصنع مما يعطى ثقة كبيرة لدى المشترى ، وهى السيارة السيارة سيتروين ZX موديل 1996 .

سيتروين ZX موديل 1996

ويقول صاحب السيارة سيتروين ZX موديل 1996، فى اعلانه على احد منصات بيع السيارات المستعملة " ان السيارة قطعت مسافة 300 الف كم ، ولونها اخضر غامق ، وناقل الحركة لها مانيوال ".

سيتروين ZX موديل 1996

تحتوي السيارة سيتروين ZX موديل 1996 ، علي محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 97 حصان، وتستهلك السيارة 8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

وتتسارع السيارة سيتروين ZX موديل 1996 وصلا الي 100 كم/ساعة في 11 ثانية، و السرعة القصوى 160 كم/ساعة .

سيتروين ZX موديل 1996

اما عن سعر السيارة سيتروين ZX موديل 1996 ، المعروض خلال الاعلان هو 50 الف جنيه ، وهذا سعر يعتبر جيد فى ظل ارتفاع اسعار السيارات الحالى .