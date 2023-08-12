لأول مرة ..طرح هيونداي أكسنت 2024 الجديدة في السعودية

اعلن وكلاء العلامة التجارية هيونداي داخل المملكة العربية السعودية ، عن وصول الموديل الجديد 2024 من السيارة أكسنت الشهيرة .

هيونداي اكسنت موديل 2024

وأوضح وكلاء هيونداي داخل المملكة العربية السعودية ، ان السيارة أكسنت موديل 2024 الجديدة ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان ، والتى تم تحديثها بشكل كبير ومميز .

وتستمد السيارة هيونداي اكسنت موديل 2024 الجديدة فى السعودية، قوتها من خلال محرك تنفس طبيعي، مكون من 4 أسطوانات، والذي يُنتج قوة قدرها 115 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن متر ، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، أو أوتوماتيكي من نوع IVT، مع نظام الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي اكسنت موديل 2024

وظهرت السيارة هيونداي اكسنت موديل 2024 الجديدة فى السعودية ، بشبك أمامي مطور مطلي بالكروم الأسود ، و إضاءة متصلة على هيئة شريط رفيع بالقرب من غطاء المحرك والذي يعمل بتقنية LED ، و مصابيح أمامية بتصميم حاد والتي جاءت مندمجة مع الشبك الأمامي ، و إضاءة نهارية، ومصابيح ضباب خلفية، بالإضافة إلى مصباح توقف ذو إضاءة عالية، فضلاً عن وجود إشارة انعطاف على جانب السيارة.

هيونداي اكسنت موديل 2024

وعلى جانبي السيارة نرى العجلات الرياضية الجديدة بمظهرها الجريء؛ حيث ترتكز السيدان الكورية على جنوط عجلات من الألومنيوم أو الفولاذ وفقاً للفئة فيما تتوفر بمقاسات 15 و16 بوصة ، وفي الخلف تميزت السيارة بوجود شريط ضوئي LED ، مع ميزة فتح الصندوق الخلفي أوتوماتيكياً، ويوجد مصد خلفي كذلك.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي اكسنت موديل 2024 ، قد أصبحت أطول بمقدار 95 ملم عن الجيل السابق، و أعرض بمقدار 36 ملم،و أطول بمقدار 16 ملم .

هيونداي اكسنت موديل 2024

و تتسع السيارة هيونداي اكسنت موديل 2024 إلى 5 أفراد مع مقاعد بتصميم مُريح مكسوة بالجلد وتدعم أنظمة التبريد والتدفئة وفقاً للفئة ، ومزودة بعدد من التجهيزات من بينها شاشة عدادات مقاس 10 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه لمسية مقاس 10.25 بوصة، و مع نظام صوتي عالي الجودة، تأتي الفئة الأعلى مع نظام سمعي فاخر من BOSE، و مع إضاءة داخلية محيطية، و ومنافذ USB للشحن، ونظام ملاحة، و فتحة تكيف خلفية، و شاحن الهاتف اللاسلكي / شاحن أمامي من النوع C .

وتضم السيارة هيونداي اكسنت موديل 2024، 6 وسائد هوائية، و نظام المساعدة على متابعة المسار (LFA)، و نظام تثبيت السرعة آليًا، و نظام تحكم للمساعدة عند المرتفعات، و إشارة التوقف الطارئ، و التحكم الإلكتروني بالثبات، و تدعم الفتح التلقائي لقفل الأبواب عند استشعار الاصطدام، و نظام مراقبة ضغط الاطارات، و نظام المكابح المانعة للانغلاق، و التوزيع الإلكتروني لقوّة الفرامل، و كاميرا الرؤية الخلفية، و البقاء في المسار، و ومراقبة المنطقة العمياء، و مضاد الضباب المتاح بنظام عدّ الوقت.

هيونداي أكسنت موديل 2024

اما عن سعر السيارة هيونداي أكسنت موديل 2024 ، فلم يعلن اى من الوكلاء الثلاثة للسيارة بالمملكة العربية السعودية سعر حتى الان .