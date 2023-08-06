تشتري صيني جديد ولا ألماني مستعمل.. اعرف الصح

عند الرغبة فى شراء سيارة ، يدخل بعض المشترين فى حيرة ما بين شراء سيارة جديدة او مستعملة ، وقد يكون الاختيار بين سيارة صينية جديدة او سيارة ألمانية مستعملة ، وحسم الاختيار هنا يعتمد على عدة عوامل.

ويقول محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات: إذا كنت تبحث عن سيارة جديدة، فإن السيارات الصينية قد تكون خيارًا جيدًا، حيث انها تتميز بأنها غالبًا أرخص من السيارات الألمانية الجديدة، وتأتي مع ميزات حديثة وتكنولوجيا متقدمة، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى جودة الصناعة ومستوى الثقة في العلامة التجارية المحددة قبل اتخاذ قرار الشراء.

واضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد ": أما بالنسبة للسيارة الألمانية المستعملة، فأنها يمكن أن توفر مستوى أعلى من الجودة والأداء، فالسيارات الألمانية غالبًا ما تكون معروفة بالتصميم الرائع والهندسة المتقدمة، وبما أنك تفكر في شراء سيارة مستعملة، فإن السيارات الألمانية قد تكون متوفرة بأسعار أقل مقارنة بالسيارات الجديدة.

واوضح حماد ، انه يجب أيضًا مراعاة حالة السيارة المستعملة وتاريخ الصيانة وعدد الكيلومترات المقطوعة، كما أنه من الضروري القيام بفحص ميكانيكي والحصول على تقرير عن حالة السيارة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف أنه يجب مراعاة الاحتياجات الشخصية والميزانية ومدى أهمية الجودة والعمر المتوقع للسيارة.

و بشكل عام، تُعتبر السيارات الألمانية معروفة بالاعتمادية العالية والجودة الفائقة ، مثل بورش، مرسيدس، بي إم دبليو وأودي وهي تشتهر بتصميمها المتقدم والهندسة الدقيقة التي تجعل سياراتها ذات أداء ممتاز ومتانة على المدى الطويل.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى حالة السيارة المستعملة التي تنوي شرائها، فلا يعتمد الأداء والاعتمادية فقط على الماركة، بل أيضًا على الصيانة السابقة للسيارة وعناية المالك السابق بها، لذلك يجب التحقق من تاريخ الصيانة والحصول على تقرير عن حالة السيارة المستعملة قبل الشراء يعتبر خطوة مهمة لتحديد مدى الاعتمادية المحتملة للسيارة.

وبشكل عام، فإن السيارات الألمانية معروفة بأنها توفر أداءًا جيدًا واعتمادية عالية، ولكن لا تنسَ أن الاعتمادية تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل صيانة السيارة واستخدامها السابق.