أرخص سيارات في السعودية 2023

يبحث العديد من المغتربين عن أرخص السيارات بالأسواق المختلفة العربية والعالمية ، ومن بين هذه الأسواق يأتي السوق السعودي المعروف بضمه العديد من السيارات ذات الفخامة والتميز .

وياتى السوق السعودى كما ذكرنا بالفخامة والتميز ، لذلك تكون السيارة صاحبة لقب الارخص داخل هذا السوق ، واحدة من السيارات ذات التميز والانفراد فى العديد من الاسواق الاخرى .

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات ارخص سيارة في السعودية لعام 2023 .

ارخص سيارات في السعودية 2023

1- شانجان السفن

شانجان السفن

تاتى السيارة شانجان السفن موديل 2023 ، بحجم محرك 1.5 لتر وعدد الاسطوانات 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 105 حصان، و ناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين .

و معدل استهلاك السيارة شانجان السفن موديل 2023 ، من الوقود هو 14.4 كيلومتر لكل لتر .

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى ، فتاتى بـ 44.850 ريال

2- ميتسوبيشى اتراج

ميتسوبيشى اتراج

وتعتمد ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 ، على محرك سعة 1200 سي سي، ومكون من 4 أسطوانات، يخرج نحو 76 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران 100 ميوتن/ متر، ويقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي، و نظام الدفع الأمامي في الجرّ .

و تستطيع السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 ، التسارع من نقطة الصفر إلى سرعة 100 كلم/ س في غضون 14 ثانية، وتصل السرعة القصوى إلى 170 كيلو متر/ الساعة، و تستهلك بمعدل 5 لترات من الوقود عند السير مسافة 100 كيلو متر .

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى ، فتاتى بـ 48.300 ريال

3- ميتسوبيشى سبيس ستار

ميتسوبيشى سبيس ستار

تأتي السيارة ميتسوبيشي سبيس ستار موديل 2023، بمحرك 3 سلندر سعة 1200CC ينتج قوة 78 حصان وعزم دوران 100 نيوتن/متر متصل بناقل حركة CVT بمعدل تسارع يصل إلي 100 كم/ساعة في 12.8 ثانية .

وتصل سرعة ميتسوبيشي سبيس ستار موديل 2023، القصوي إلي 173 كم/ساعة ومعدل إستهلاك وقود يصل إلي 22.1 كم لكل لتر ويعمل هذا المحرك بالبنزين بنظام الدفع الأمامي وبالسيارة مخزن وقود سعة 35 لتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى ، فتاتى بـ 48.300 ريال

4- سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

تمتلك السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2023، محرك سعة 1.2 لتر بعدد 4 سلندر ينتج عنه قوة 83 حصان مع ناقل الحركة AMT بخمس سرعات اوتوماتيكي به بعض القطع الميكانيكية .

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2023، في عداد السرعة يبلغ 220 كم في الساعة، ومعدل إستهلاك وقود يصل إلي 21 كم لكل لتر .

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى ، فتاتى بـ 49.910 ريال

5- ام جي 5

ام جي 5

تاتى السيارة ام جي 5 موديل 2023، بمحرك بنزين مُكون من 4 أسطوانات وبسعة 1.5 لتر، وتنتج عن طريقه قوة 118 حصان خلال 6,000 دورة في الدقيقة وبعزم دوران يبلغ 150 نيوتن. متر،

ويتصل محرك السيارة ام جي 5 موديل 2023، بناقل حركة من نوع ” CVT”، وفيما يرتبط بسعة خزان الوقود فهي 45 لتر، على أن تكون السرعة القصوى 180كم/ س.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى ، فتاتى بـ 51.635 ريال