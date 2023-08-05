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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارات في السعودية 2023

ارخص سيارات في السعودية
ارخص سيارات في السعودية 2023

يبحث العديد من المغتربين عن أرخص السيارات بالأسواق المختلفة العربية والعالمية ، ومن بين هذه الأسواق يأتي السوق السعودي المعروف بضمه العديد من السيارات ذات الفخامة والتميز .

 

وياتى السوق السعودى كما ذكرنا بالفخامة والتميز ، لذلك تكون السيارة صاحبة لقب الارخص داخل هذا السوق ، واحدة من السيارات ذات التميز والانفراد فى العديد من الاسواق الاخرى .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات ارخص سيارة في السعودية لعام 2023 .

ارخص سيارات في السعودية 2023

1- شانجان السفن

شانجان السفن

تاتى السيارة شانجان السفن موديل 2023 ، بحجم محرك 1.5 لتر وعدد الاسطوانات 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 105 حصان، و ناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين .

و معدل استهلاك السيارة شانجان السفن موديل 2023 ، من الوقود هو 14.4 كيلومتر لكل لتر .

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى ، فتاتى بـ 44.850 ريال 

 

2- ميتسوبيشى اتراج 

ميتسوبيشى اتراج 

وتعتمد ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 ، على محرك سعة 1200 سي سي، ومكون من 4 أسطوانات، يخرج نحو 76 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران 100 ميوتن/ متر، ويقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي، و نظام الدفع الأمامي في الجرّ .

و تستطيع السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 ، التسارع من نقطة الصفر إلى سرعة 100 كلم/ س في غضون 14 ثانية، وتصل السرعة القصوى إلى 170 كيلو متر/ الساعة، و تستهلك بمعدل 5 لترات من الوقود عند السير مسافة 100 كيلو متر .

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى ، فتاتى بـ 48.300 ريال

 

3- ميتسوبيشى سبيس ستار 

ميتسوبيشى سبيس ستار 

تأتي السيارة ميتسوبيشي سبيس ستار موديل 2023، بمحرك 3 سلندر سعة 1200CC ينتج قوة 78 حصان وعزم دوران 100 نيوتن/متر متصل بناقل حركة CVT بمعدل تسارع يصل إلي 100 كم/ساعة في 12.8 ثانية .

وتصل سرعة ميتسوبيشي سبيس ستار موديل 2023، القصوي إلي 173 كم/ساعة ومعدل إستهلاك وقود يصل إلي 22.1 كم لكل لتر ويعمل هذا المحرك بالبنزين بنظام الدفع الأمامي وبالسيارة مخزن وقود سعة 35 لتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى ، فتاتى بـ 48.300 ريال

 

4- سوزوكي ديزاير 

سوزوكي ديزاير 

تمتلك السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2023، محرك سعة 1.2 لتر بعدد 4 سلندر ينتج عنه قوة 83 حصان مع ناقل الحركة AMT بخمس سرعات اوتوماتيكي به بعض القطع الميكانيكية .

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2023، في عداد السرعة يبلغ 220 كم في الساعة، ومعدل إستهلاك وقود يصل إلي 21 كم لكل لتر .

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى ، فتاتى بـ 49.910 ريال

 

5- ام جي 5 

ام جي 5 

تاتى السيارة ام جي 5 موديل 2023، بمحرك بنزين مُكون من 4 أسطوانات وبسعة 1.5 لتر، وتنتج عن طريقه قوة 118 حصان خلال 6,000 دورة في الدقيقة وبعزم دوران يبلغ 150 نيوتن. متر،

ويتصل محرك السيارة ام جي 5 موديل 2023، بناقل حركة من نوع ” CVT”، وفيما يرتبط بسعة خزان الوقود فهي 45 لتر، على أن تكون السرعة القصوى 180كم/ س.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى ، فتاتى بـ 51.635 ريال

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