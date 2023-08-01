لأوائل الثانوية العامة.. أرخص سيارة أوتوماتيك فى مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، نتيجة الثانوية العامة أمس ، وسط فرحة وبهجة من الطلاب والأهالي ، الذين أنهوا فترة صعبة مليئة بالتوتر لدى كل من الطلاب وأولياء الأمور.

لادا جرانتا موديل 2023

وتعتبر افضل هدية لأوائل الثانوية العامة ، هى شراء سيارة للدخول بها الى المرحلة الجامعية ، ومكافئة على اجتهادهم وتفوقهم الدراسى ، وبسبب ارتفاع الاسعار للسيارات ، نقدم ارخص سيارة اوتوماتيك فى مصر .

وتاتى ارخص سيارة اوتوماتيك فى مصر ، هى السيارة لادا جرانتا موديل 2023 ، والتى تاتى ضمن فئة السيرات السيدان ، وتم طرحها بفئتين احداهما مانوال والاخرى أوتوماتيك .

لادا جرانتا موديل 2023

و تعتمد السيارة لادا جرانتا موديل 2023 على محرك بقوة 98 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات بنظام جر أمامي.

لادا جرانتا موديل 2023

وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 13 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقارب 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة لادا جرانتا موديل 2023 ، بطول الكلي 4268 مم، و عرض الكلي 1700 مم، و ارتفاع الكلي 1500 مم، و قاعدة عجلات 2476 مم، و خزان وقود 50 لتر.

لادا جرانتا موديل 2023

وتحتوي السيارة لادا جرانتا موديل 2023 على مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، كهربائية التحكم، ومكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى زجاج كهربي، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة تضم 5 مقاعد.

اما عن اسعار لادا جرانتا :

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه .

- اوتوماتيك / E1 2023بسعر 305,000 جنيه.