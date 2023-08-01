عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأوائل الثانوية العامة.. أرخص سيارة أوتوماتيك فى مصر

لادا جرانتا موديل
لادا جرانتا موديل 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،  نتيجة الثانوية العامة أمس ، وسط فرحة وبهجة من الطلاب والأهالي ، الذين أنهوا فترة صعبة مليئة بالتوتر لدى كل من الطلاب وأولياء الأمور.

لادا جرانتا موديل 2023 

وتعتبر افضل هدية لأوائل الثانوية العامة ، هى شراء سيارة للدخول بها الى المرحلة الجامعية ، ومكافئة على اجتهادهم وتفوقهم الدراسى ، وبسبب ارتفاع الاسعار للسيارات ، نقدم ارخص سيارة اوتوماتيك فى مصر  .

txt

بكام دلوقتي؟... أسعار مرسيدس C 180 في مصر

txt

أرخص 5 سيارات كورية موديل 2023 في مصر

txt

أوفربرايس جديد .. اعرف سعر نيسان صنى بالسوق المصرى

txt

بعد انتقاله للدورى السعودى .. أسطول سيارات الجزائرى رياض محرز

وتاتى ارخص سيارة اوتوماتيك فى مصر ، هى السيارة لادا جرانتا موديل 2023 ، والتى تاتى ضمن فئة السيرات السيدان ، وتم طرحها بفئتين احداهما مانوال والاخرى أوتوماتيك .

لادا جرانتا موديل 2023 

و تعتمد السيارة لادا جرانتا موديل 2023 على محرك بقوة 98 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات بنظام جر أمامي.

لادا جرانتا موديل 2023 

وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 13 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقارب 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

 

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة لادا جرانتا موديل 2023 ، بطول الكلي 4268 مم، و عرض الكلي 1700 مم، و ارتفاع الكلي 1500 مم، و قاعدة عجلات 2476 مم، و خزان وقود 50 لتر.

لادا جرانتا موديل 2023 

وتحتوي السيارة لادا جرانتا موديل 2023 على مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، كهربائية التحكم، ومكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى زجاج كهربي، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة تضم 5 مقاعد.

 

اما عن اسعار لادا جرانتا :

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه .  

- اوتوماتيك / E1 2023بسعر 305,000 جنيه.      

نتيجة الثانوية العامة ارخص سيارة أوتوماتيك لادا جرانتا موديل 2023 هدية لأوائل الثانوية العامة لادا جرانتا جرانتا موديل 2023 لادا جرانتا ارخص سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

بسبب السوبر الإفريقي| أزمة تضرب الأهلي .. تفاصيل مثيرة

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

موضوعات متعلقة

بعد انتقاله للسعودية .. سيارات النجم السنغالي ساديو ماني

هدية الثانوية العامة .. أرخص 5 سيارات مستعملة بمصر

قائمة أسعار رينو 2023 الأخيرة في مصر

لأهالي الإسكندرية.. تفاصيل جلسة مزاد 8 أغسطس 2023 للسيارات

بعد آخر زيادة.. تفاصيل أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2023

معشوقة الشباب .. اعرف سعر مازدا 3 الجديدة

بكام دلوقتي؟... أسعار مرسيدس C 180 في مصر

أرخص 5 سيارات كورية موديل 2023 في مصر

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: إعلام جماعة الإخوان الإرهابية انتهج نشر الأكاذيب و"التشاؤم"

ضياء رشوان: إجماع في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية

اللواء فؤاد علام يروي شهادته في قضية اغتيال الرئيس السادات

مجانا.. السكة الحديد توفر عربة جولف بمحطة مصر لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ