عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد انتقاله للسعودية .. سيارات النجم السنغالي ساديو ماني

النجم السنغالي ساديو
النجم السنغالي ساديو ماني

شهد الدورى السعودى خلال الفترة الماضية ضم العديد من نجوم العالم فى كرة القدم الى صفوف انديته ، والتى جاء من بينهم ، كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش ، وكريم بنزيمة ونغولو كانتي ، وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيش و رياض محرز .

النجم السنغالي ساديو ماني

ومؤخرا أعلن نادي النصر السعودي ضم النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني في واحدة من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

txt

أرخص 5 سيارات كورية موديل 2023 في مصر

txt

أوفربرايس جديد .. اعرف سعر نيسان صنى بالسوق المصرى

txt

بعد انتقاله للدورى السعودى .. أسطول سيارات الجزائرى رياض محرز

txt

موديل 2023 وصل السعودية .. اعرف مزايا ام جي mg 5 الجديدة

وكشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" فيديو تقديمي للنجم السنغالي الذي زامل الدولي المصري محمد صلاح في نادي ليفربول لسنوات طويلة.

 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هل كل هولاء النجوم سيشترون سيارات جديدة تنضم الى اساطيلهم ، لتناسب ظروف وطبيعة المملكة العربية السعودية ، ومع الوقت يتم الاجابة على هذا السوال .

 

وخلال هذه السطور سنتعرف على اسطول سيارات النجم السنغالي ساديو ماني ، والتى تضم مجموعة من السيارات الفاخرة، ومن المُلاحظ التنوع في العلامات التجارية التي يعتمد عليها اللاعب .

1- سيارة بنتلي Continental GT

النجم السنغالي ساديو ماني

انضمت إلى أسطول سيارات ساديو ماني خلال تواجد اللاعب في صفوف فريق ليفربول، و بنتلي كونتيننتال GT بمحرك يتكون من 8 أسطوانات “V8” وبسعة 4.0 لتر حيث يقوم المحرك بتوليد قوة 576 حصان، وتتسارع السيارة من السكون إلى 97كم/ س خلال 4 ثوانٍ، وهي بسرعة قصوى 318كم/ س، وفيما يخص سعر بنتلي كونتيننتال GT فجاءت بقيمة 218,350 دولار أمريكي.

 

2- سيارة رنج روفر Vogue

النجم السنغالي ساديو ماني

سيارة رينج روفر فوج بمحرك يتكون من 6 أسطوانات “V6” وبسعة 3.0 لتر، وتنتج عن المحرك قوة 346 حصان وتتسارع من السكون إلى 97كم/ س خلال 5.6 ثوانٍ، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 225كم/ س، وتعتبر رنج روفر فوج الأولى من تصنيف الدفع الرباعي في سيارات ساديو ماني وهي بسعر 86,000 دولار أمريكي.

 

3- سيارة مرسيدس G63 AMG

النجم السنغالي ساديو ماني

جاءت بمحرك يتكون من 8 أسطوانات “V8” وبسعة 4.0 لتر ويقوم بتوليد قوة 416 حصان وتتسارع من السكون إلى 97كم/ س خلال 5.6 ثوانٍ، وفيما يرتبط بسرعتها القصوى فهي 209كم/ س، وهذه السيارة بسعر 130,900 دولار أمريكي.

 

4- سيارة أودي RS7

النجم السنغالي ساديو ماني

يتكون محرك السيارة أودي RS7، من 8 أسطوانات “V8” وبسعة 4.0 لتر وتنتج عن المحرك قوة 591 حصان، وتتسارع السيارة من السكون إلى 97كم/ س في مدة زمنية 3.0 ثوانٍ، وبسرعة قصوى تبلغ 331كم/ س، وجاءت سيارة أودي RS7 بسعر 119,595 دولار أمريكي.

الدوري السعودي كريستيانو رونالدو محمد صلاح نادي النصر السعودي ساديو ماني السنغالي ساديو ماني السيارات الفاخرة بنتلي كونتيننتال GT بنتلي Continental GT رنج روفر مارسيلو بروزوفيتش نادي النصر السعود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

هدية الثانوية العامة .. أرخص 5 سيارات مستعملة بمصر

قائمة أسعار رينو 2023 الأخيرة في مصر

لأهالي الإسكندرية.. تفاصيل جلسة مزاد 8 أغسطس 2023 للسيارات

بعد آخر زيادة.. تفاصيل أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2023

معشوقة الشباب .. اعرف سعر مازدا 3 الجديدة

بكام دلوقتي؟... أسعار مرسيدس C 180 في مصر

أرخص 5 سيارات كورية موديل 2023 في مصر

أوفربرايس جديد .. اعرف سعر نيسان صنى بالسوق المصرى

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: إجماع في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية

اللواء فؤاد علام يروي شهادته في قضية اغتيال الرئيس السادات

مجانا.. السكة الحديد توفر عربة جولف بمحطة مصر لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ