بعد انتقاله للسعودية .. سيارات النجم السنغالي ساديو ماني

شهد الدورى السعودى خلال الفترة الماضية ضم العديد من نجوم العالم فى كرة القدم الى صفوف انديته ، والتى جاء من بينهم ، كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش ، وكريم بنزيمة ونغولو كانتي ، وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيش و رياض محرز .

النجم السنغالي ساديو ماني

ومؤخرا أعلن نادي النصر السعودي ضم النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني في واحدة من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" فيديو تقديمي للنجم السنغالي الذي زامل الدولي المصري محمد صلاح في نادي ليفربول لسنوات طويلة.

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هل كل هولاء النجوم سيشترون سيارات جديدة تنضم الى اساطيلهم ، لتناسب ظروف وطبيعة المملكة العربية السعودية ، ومع الوقت يتم الاجابة على هذا السوال .

وخلال هذه السطور سنتعرف على اسطول سيارات النجم السنغالي ساديو ماني ، والتى تضم مجموعة من السيارات الفاخرة، ومن المُلاحظ التنوع في العلامات التجارية التي يعتمد عليها اللاعب .

1- سيارة بنتلي Continental GT

النجم السنغالي ساديو ماني

انضمت إلى أسطول سيارات ساديو ماني خلال تواجد اللاعب في صفوف فريق ليفربول، و بنتلي كونتيننتال GT بمحرك يتكون من 8 أسطوانات “V8” وبسعة 4.0 لتر حيث يقوم المحرك بتوليد قوة 576 حصان، وتتسارع السيارة من السكون إلى 97كم/ س خلال 4 ثوانٍ، وهي بسرعة قصوى 318كم/ س، وفيما يخص سعر بنتلي كونتيننتال GT فجاءت بقيمة 218,350 دولار أمريكي.

2- سيارة رنج روفر Vogue

النجم السنغالي ساديو ماني

سيارة رينج روفر فوج بمحرك يتكون من 6 أسطوانات “V6” وبسعة 3.0 لتر، وتنتج عن المحرك قوة 346 حصان وتتسارع من السكون إلى 97كم/ س خلال 5.6 ثوانٍ، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 225كم/ س، وتعتبر رنج روفر فوج الأولى من تصنيف الدفع الرباعي في سيارات ساديو ماني وهي بسعر 86,000 دولار أمريكي.

3- سيارة مرسيدس G63 AMG

النجم السنغالي ساديو ماني

جاءت بمحرك يتكون من 8 أسطوانات “V8” وبسعة 4.0 لتر ويقوم بتوليد قوة 416 حصان وتتسارع من السكون إلى 97كم/ س خلال 5.6 ثوانٍ، وفيما يرتبط بسرعتها القصوى فهي 209كم/ س، وهذه السيارة بسعر 130,900 دولار أمريكي.

4- سيارة أودي RS7

النجم السنغالي ساديو ماني

يتكون محرك السيارة أودي RS7، من 8 أسطوانات “V8” وبسعة 4.0 لتر وتنتج عن المحرك قوة 591 حصان، وتتسارع السيارة من السكون إلى 97كم/ س في مدة زمنية 3.0 ثوانٍ، وبسرعة قصوى تبلغ 331كم/ س، وجاءت سيارة أودي RS7 بسعر 119,595 دولار أمريكي.