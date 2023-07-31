أرخص 5 سيارات كورية موديل 2023 في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ارخص 5 سيارات كورية موديل 2023 فى مصر .

1- هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 حصانًا.

وتستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعر 530,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 540,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعر 549,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2023 بسعر 555,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 559,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2023 بسعر 570,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2024 بسعر 574,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2023 بسعر 580,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2024 بسعر 589,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2024 بسعر 599,000 جنيه

2- هيونداي إلنترا اتش دى

هيونداي إلنترا اتش دى

وتاتى السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، بنفس مواصفات الموديل السابق ، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع امامي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2023 بسعر 630,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 640,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2023 بسعر 655,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2024 بسعر 665,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2023 بسعر 665,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 675,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2024 بسعر 690,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2024 بسعر 700,000 جنيه

3- سانج يونج تيفولى XLV

سانج يونج تيفولى XLV

تحتوي السيارة سانج يونج تيفولى XLV على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 128 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 790,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE 2023 بسعر 860,000 جنيه

4- كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تتوافر السيارة كيا سبورتاج 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات "تيربو" سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى استخدام ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات طراز DCT "دفع أمامي".

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / LX 2023 بسعر 1,169,900 جنيه

- أوتوماتيك / EX 2023 بسعر 1,279,900 جنيه

- أوتوماتيك / LX 2024 بسعر 1,369,900 جنيه

- أوتوماتيك HIGHLINE 2023 بسعر 1,429,900 جنيه

- أوتوماتيك / EX 2024 بسعر 1,489,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 1,559,900 جنيه

- أوتوماتيك / GT-LINE 2023 بسعر 1,639,900 جنيه

- أوتوماتيك HIGHLINE 2024 بسعر 1,639,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2024 بسعر 1,769,900 جنيه

- أوتوماتيك / GT-LINE 2024 بسعر 1,849,900 جنيه

5- كيا سورينتو

كيا سورينتو

تستمد السيارة سورينتو موديل 2023، قوتها من خلال محرك بقوة 230 حصان وهو ليس محرك تقليدي ولكن عبارة عن نظام هجين يشمل محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر ومحرك كهربائي وبطارية ، بعزم دوران 350 نيوتن متر، وترسل القوة للعجلات الأمامية أو الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات .

وتستهلك السيارة كيا سورينتو موديل 2023 وقود 6.7 لتر لكل 100 كم. ويصل تسارع السيارة الي 100 كم في 8.5 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / HIGH LINE 2023 بسعر 2,149,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 2,399,900 جنيه