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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة أسعار أريزو 5 بمبادرة الإحلال

أريزو 5 موديل 2023
أريزو 5 موديل 2023

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، فى بيان جديد لها عن احدث الاسعار للطرازات المشاركة فى المبادرة ، والتى جاء من ضمنها السيارة شيري أريزو 5 .

أريزو 5 موديل 2023

وتقدم السيارة شيري أريزو 5 الجديدة عبر ثلاث فئات داخل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي ، وهى من ضمن فئة السيارات السيدان.

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ومن المعروف ان السيارة شيري أريزو 5 تستمد قوتها من خلال محرك 1600 سي سي 4 سلندر ، ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة .

أريزو 5 موديل 2023

وتستمد السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 ، قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

 

تستهلك سيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 من الوقود 7 لترات لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة ، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لترا .

أريزو 5 موديل 2023

وتأتى البعاد الخارجية للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 ، بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية إلى 430 لترا.

 

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2023، الكثير من التجهيزات، منها، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وإضاءة نهارية LED، وفتحة سقف كهربائية، ومفتاح ذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، ومكيف هواء أوتوماتيك، بالإضافة إلى أنه يمكن فتح صندوق الأمتعة كهربائياً.

 

تحتوي السيارة شيري أريزو 5 موديل2023 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني للفرامل ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HLA، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب خلفية.

أريزو 5 موديل 2023

أسعار شيري اريزو 5 موديل 2023 خلال يوليو خارج الاحلال

- فئة بيزلاين بسعر 450 ألف جنيه.

- فئة بيز لاين فرش جلدي بسعر 495 ألف جنيه.

- فئة هاي لاين بسعر 520 ألف جنيه. 

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