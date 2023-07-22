القائمة الكاملة لأسعار سيارات هيونداي 2023 في مصر

ارتفعت اسعار معظم السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، خلال الفترة الماضية أعلن وكيل سيارات هيونداي فى مصر، عن زيادة سعرية لقائمة طرازاته .

وأوضح وكيل هيونداي فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV والهتشباك ، والتى وصلت الى 9 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات هيونداي في مصر

1- هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 350,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 360,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 367,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 377,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 387,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 530,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 540,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 549,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 555,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 559,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 570,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 574,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 580,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 589,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 599,000 جنيه

2- هيونداي I10

هيونداي I10

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعة 1200 CC بسعر 375,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعة 1200 CC بسعر 385,000 جنيه

3- هيونداي إلنترا اتش دى

هيونداي إلنترا اتش دى

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 417,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 427,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 437,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 630,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 640,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 655,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2023 بسعة 1600 CC بسعر 665,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 665,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 675,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 690,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2024 بسعة 1600 CC بسعر 700,000 جنيه

4- هيونداي إلنترا سى ان 7

هيونداي إلنترا سى ان 7

- أوتوماتيك / SMART 2022 1600 CC بسعر 440,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART SAFETY 2022 بسعة 1600 CC بسعر 450,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART FUN 2022 بسعة 1600 CC بسعر 465,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 490,000 جنيه

- أوتوماتيك / MODERN 2022 بسعة 1600 CC بسعر 515,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART V2 2022 بسعة 1600 CC بسعر 535,000 جنيه

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعة 1600 CC بسعر 550,000 جنيه

- أوتوماتيك / ADVANCED / WHITE PACK 2022 بسعة 1600 CC بسعر 555,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعة 1600 CC بسعر 610,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM / WHITE PACK 2022 بسعة 1600 CC بسعر 615,000 جنيه

5- هيونداي كريتا اس يو 2

هيونداي كريتا اس يو 2

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعة 1500 CC بسعر 550,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART /TWO TONE 2022 بسعة 1500 CC بسعر 553,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعة 1500 CC بسعر 570,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART PLUS / TWO TONE 2022 بسعة 1500 CC بسعر 573,000 جنيه

- أوتوماتيك / MODERN 2022 بسعة 1500 CC بسعر 595,000 جنيه

- أوتوماتيك / MODERN / TWO TONE 2022 بسعة 1500 CC بسعر 598,000 جنيه

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعة 1500 CC بسعر 625,000 جنيه

- أوتوماتيك / ADVANCED / TWO TONE 2022 بسعة 1500 CC بسعر 628,000 جنيه

6- هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد

هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد

- أوتوماتيك / SMART SAFETY 2022 بسعة 1400 CC بسعر 585,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART FUN 2022 بسعة 1400 CC بسعر 605,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعة 1400 CC بسعر 630,000 جنيه

7- هيونداي I20

هيونداي I20

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعة 1400 CC بسعر 625,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2022 بسعة 1400 CC بسعر 660,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعة 1400 CC بسعر 685,000 جنيه

- أوتوماتيك / ULTIMATE 2022 بسعة 1400 CC بسعر 710,000 جنيه

8- هيونداي بايون

هيونداي بايون

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعة 1400 CC بسعر 680,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2022 بسعة 1400 CC بسعر 735,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعة 1400 CC بسعر 780,000 جنيه

- أوتوماتيك / ULTIMATE 2022 بسعة 1400 CC بسعر 815,000 جنيه

9- هيونداي توسان الجيل الجديد

هيونداي توسان الجيل الجديد

- أوتوماتيك / SHADOW 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,040,000 جنيه

- أوتوماتيك / BLAZE 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,075,000 جنيه

- أوتوماتيك / REDINE 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,155,000 جنيه

- أوتوماتيك / NIGHT 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,265,000 جنيه

- أوتوماتيك / MID-NIGHT 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,275,000 جنيه

- أوتوماتيك / BLACK DIAMOND 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,355,000 جنيه

- أوتوماتيك / COLLECTOR 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,365,000 جنيه