عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القائمة الكاملة لأسعار سيارات هيونداي 2023 في مصر

هيونداي
هيونداي

ارتفعت اسعار معظم السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، خلال الفترة الماضية أعلن وكيل سيارات هيونداي فى مصر، عن زيادة سعرية لقائمة طرازاته .

 

وأوضح وكيل هيونداي فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV والهتشباك ، والتى وصلت الى 9 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

txt

بالرغم من الزيادات.. أوفر برايس على رينو ميجان

txt

قائمة أسعار فيات 2023 في مصر

txt

من الفولاذ المقاوم للصدأ .. إيلون ماسك يعلن بدء إنتاج أول شاحنة خفيفة من تسلا

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات هيونداي في مصر

 

1- هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 350,000 جنيه    

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 360,000 جنيه         

- أوتوماتيك /  DAB ABS TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 367,000 جنيه 

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 377,000 جنيه     

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 387,000 جنيه            

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 530,000 جنيه    

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 540,000 جنيه         

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 549,000 جنيه    

- أوتوماتيك /  DAB ABS TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 555,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 559,000 جنيه         

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 570,000 جنيه     

- أوتوماتيك /  DAB ABS TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 574,000 جنيه 

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 580,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 589,000 جنيه     

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 599,000 جنيه            

 

2- هيونداي I10

هيونداي I10

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعة 1200 CC بسعر 375,000 جنيه    

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعة 1200 CC بسعر 385,000 جنيه     

 

3- هيونداي إلنترا اتش دى

هيونداي إلنترا اتش دى

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 417,000 جنيه         

- أوتوماتيك /  GL / SR / TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 427,000 جنيه 

- أوتوماتيك /  GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 437,000 جنيه 

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 630,000 جنيه         

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 640,000 جنيه

- أوتوماتيك /  GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2023 بسعة 1600 CC بسعر 655,000 جنيه 

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2023 بسعة 1600 CC بسعر 665,000 جنيه        

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 665,000 جنيه         

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 675,000 جنيه  

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2024 بسعة 1600 CC بسعر 690,000 جنيه  

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2024 بسعة 1600 CC بسعر 700,000 جنيه        

 

4- هيونداي إلنترا سى ان 7

هيونداي إلنترا سى ان 7

- أوتوماتيك / SMART 2022 1600 CC بسعر 440,000 جنيه          

- أوتوماتيك / SMART SAFETY 2022 بسعة 1600 CC بسعر 450,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART FUN 2022 بسعة 1600 CC بسعر 465,000 جنيه       

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعة 1600 CC بسعر 490,000 جنيه      

- أوتوماتيك / MODERN 2022 بسعة 1600 CC بسعر 515,000 جنيه           

- أوتوماتيك / SMART V2 2022 بسعة 1600 CC بسعر 535,000 جنيه         

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعة 1600 CC بسعر 550,000 جنيه        

- أوتوماتيك / ADVANCED / WHITE PACK 2022 بسعة 1600  CC بسعر 555,000 جنيه         

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعة 1600 CC بسعر 610,000 جنيه         

- أوتوماتيك / PREMIUM / WHITE PACK 2022 بسعة 1600 CC بسعر 615,000 جنيه           

 

5- هيونداي كريتا اس يو 2      

هيونداي كريتا اس يو 2      

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعة 1500 CC بسعر 550,000 جنيه  

- أوتوماتيك / SMART /TWO TONE 2022 بسعة 1500 CC بسعر 553,000 جنيه       

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعة 1500 CC بسعر 570,000 جنيه      

- أوتوماتيك / SMART PLUS / TWO TONE 2022 بسعة 1500  CC بسعر 573,000 جنيه         

- أوتوماتيك / MODERN 2022 بسعة 1500 CC بسعر 595,000 جنيه           

- أوتوماتيك / MODERN / TWO TONE 2022 بسعة 1500 CC بسعر 598,000 جنيه   

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعة 1500 CC بسعر 625,000 جنيه        

- أوتوماتيك / ADVANCED / TWO TONE 2022 بسعة 1500 CC بسعر 628,000 جنيه            

 

6- هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد      

هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد      

- أوتوماتيك / SMART SAFETY 2022 بسعة 1400 CC بسعر 585,000 جنيه  

- أوتوماتيك / SMART FUN 2022 بسعة 1400 CC بسعر 605,000 جنيه       

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعة 1400 CC بسعر 630,000 جنيه      

 

7- هيونداي I20         

هيونداي I20         

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعة 1400 CC بسعر 625,000 جنيه    

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2022 بسعة 1400  CC بسعر 660,000 جنيه         

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعة 1400 CC بسعر 685,000 جنيه     

- أوتوماتيك / ULTIMATE 2022 بسعة 1400 CC بسعر 710,000 جنيه         

 

8- هيونداي بايون       

هيونداي بايون     

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعة 1400 CC بسعر 680,000 جنيه    

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2022 بسعة 1400  CC بسعر 735,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعة 1400 CC بسعر 780,000 جنيه     

- أوتوماتيك / ULTIMATE 2022 بسعة 1400 CC بسعر 815,000 جنيه         

 

9- هيونداي توسان الجيل الجديد

هيونداي توسان الجيل الجديد

- أوتوماتيك / SHADOW 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,040,000 جنيه  

- أوتوماتيك / BLAZE 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,075,000 جنيه       

- أوتوماتيك / REDINE 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,155,000 جنيه     

- أوتوماتيك / NIGHT 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,265,000 جنيه      

- أوتوماتيك / MID-NIGHT 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,275,000 جنيه          

- أوتوماتيك / BLACK DIAMOND 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,355,000 جنيه 

- أوتوماتيك / COLLECTOR 2022 بسعة 1600 CC تربو بسعر 1,365,000 جنيه          

هيونداي هيونداي اكسنت RB هيونداي i10 هيونداي إلنترا اتش دى هيونداي إلنترا سى ان 7 هيونداي كريتا اس يو 2 هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد هيونداي i20 هيونداي بايون هيونداي توسان الجيل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دون إصابات .. إخماد حريق بمطعم شهير وسط الإسكندرية بسبب ماس كهربائي | صور

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

هجيب شبيه مبابي من المرج| رسائل نارية من مرتضى منصور: الأهلي اشترى "العتبة الخضراء" بصفقة عاشور

وقع للزمالك .. مهيب عبد الهادي يكشف عن صفقة جديدة

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

انخفاض جديد.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق| تفاصيل

الصحة: رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات الوزارة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

تسبب كارثة.. اعرف الطرق الصحيحة لضبط إطارات السيارات في الطقس الحار

بعد حادث ميسي في أمريكا.. سعر ومواصفات السيارة الجديدة لـ البرغوث الأرجنتيني

بعد الزيادات.. أرخص 5 سيارات في مصر

أوفر برايس يرفع أسعار شيري أريزو 5 في مصر | تفاصيل

نصائح لمالكي السيارات وتحذير من تركها في الشمس المباشرة

زيادة كبيرة للأوفر برايس على أسعار بروتون ساجا

بالسعر والمواصفات.. سانج يونج تيفولي في مصر

بالرغم من الزيادات.. أوفر برايس على رينو ميجان

ترشيحاتنا

خبراء: السلوك العدواني لأسماك القرش بسبب أدوية الهلوسة والمخدرات

تصل لـ 8500 جنيه والصرف غدا.. زيادات جديدة للموظفين |الشروط و التفاصيل

روسيا: استئناف الحركة على جسر القرم قريبا.. ومحاولة هجوم أوكرانية بالمسيرات

«صدى البلد» يكشف.. كيف يفكر كولر في مواجهة بيراميدز بالدوري؟

استطلاع: نتنياهو الأنسب لرئاسة الوزراء.. وغالبية الإسرائيليين ضد رفض الخدمة العسكرية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في حادث بطريق مطروح- القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يصيبك بإنخفاض ضغط الدم

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم إحتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية

30 صورة جديدة من حفل تامر حسني في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة

مشروبات طبيعية فعالة تخلصك من الصداع نهائيا.. تعرف عليها

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم إحتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية

صاحب واقعة الكشري يطلب يد طليقة حسن شاكوش.. تفاصيل| فيديو جراف

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ