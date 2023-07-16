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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادات.. أرخص 5 سيارات في مصر

ارخص ٥ سيارات في
ارخص ٥ سيارات في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على ارخص ٥ سيارات في مصر .

 

1- سوزوكى التو

سوزوكى التو

ومن المعروف ان السيارة سوزوكي التو موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك بسعة 800 سي سي، بقوة 47 حصان، و 68 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة مكون من 5 سرعات يدوي الأداء .

وتتسارع السيارة سوزوكي التو موديل 2022، من نقطة الثبات 0 الى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 20 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- مانيوال 2022 بسعر 179,900 جنيه

 

2- لادا جرانتا

لادا جرانتا

وتستمد السيارة لادا جرانتا موديل 2023 الجديدة ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه   

- أوتوماتيك / E1 2023 بسعر 305,000 جنيه      

 

3- سوزوكى بالينو

سوزوكى بالينو

وتستمد السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 حصان، وعزم أفصى للدوارن 130 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك .

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.6 ثانية – على أن تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ ساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- أوتوماتيك 2022  1400 CC بسعر 319,900 جنيه          

 

4- شانجان ألسفن

شانجان ألسفن

تستمد السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، قوتها باكثر من محرك ، اولهما محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يخرج قوة قدرها 101 حصان ، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال خاص بالفئة الاولى .

اما الفئات الاعلى فتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 107 حصان وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات  أوتوماتيك .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- مانيوال / L1 2022 بسعر 320,000 جنيه         

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 355,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375,000 جنيه      

 

5- سوزوكى اسبريسو

سوزوكى اسبريسو

ومن المعروف ان السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك 3 سلندر سعته 1000 سي سي ، بقوة 68 حصانا، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

وتتسارع السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 من وضع الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 14.3 ثانية .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- مانيوال / فول اوبشن 2022 بسعر 364,900 جنيه           

السوق المصري للسيارات ارخص ٥ سيارات السيارات سوزوكي التو لادا جرانتا سوزوكي بالينو شانجان ألسفن سوزوكي اسبريسو

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