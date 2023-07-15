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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمتوسط 700 ألف.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

بمتوسط ٧٠٠ ألف..
بمتوسط ٧٠٠ ألف.. ٥ سيارات جديدة بالسوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات بالسوق المصرى بمتوسط ٧٠٠ ألف جنيه .

 

1- هيونداي إلنترا اتش دى

هيونداي إلنترا اتش دى

وتاتى السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، بنفس مواصفات الموديل السابق ، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع امامي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى : 

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2024 بسعر 665,000 جنيه     

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 675,000 جنيه          

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2024 بسعر 690,000 جنيه          

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2024 بسعر 700,000 جنيه    

 

2- سيتروين سي اليزيه

سيتروين سي اليزيه

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بقوة تصل الى 115 حصانا، بواسطة محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندرويبلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى : 

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 659,000 جنيه     

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 709,000 جنيه

 

3- ام جى 5        

ام جى 5   

تستمد السيارة MG 5 موديل 2022 ، قوتها من محرك 120 حصانا، سعة 1500 سي سي4 سلندر، مع عزم دوران 150 نيوتن/متر، ويستجيب لأوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT "دفع أمامي" .

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة MG 5 موديل 2022 إلى 180 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى : 

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 680,000 جنيه    

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 720,000 جنيه     

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 750,000 جنيه         

 

4- شيرى تيجو 7

شيرى تيجو 7

ومن المعروف ان السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، تستمد قوتها من محرك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 145 حصان ، وتنتج عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

و تصل السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، سرعتها القصوى إلي 180 كم/ساعة ،  يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 7 الي 57 لتر ، وتستهلك وقود بنسبة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى : 

- أوتوماتيك / BASELINE 2023 بسعر 720,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 780,000 جنيه

 

5- سكودا فابيا

سكودا فابيا

وتستمد السيارة سكودا فابيا موديل 2023، قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 حصان، وعزم أقصي للدوران  200 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

وتتسارع سيارة سكودا فابيا موديل 2023 من 0 وصولا الي 100كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتستهلك السيارة 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى : 

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 700,000 جنيه      

- أوتوماتيك / AMBITION 2023 بسعر 785,000 جنيه     

- أوتوماتيك / MC 2023 بسعر 850,000 جنيه    

 

السوق المصري للسيارات سيارات السيارات هيونداي إلنترا اتش دى سيتروين سي إليزيه ام جي 5 شيرى تيجو 7 سكودا فابيا

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