القائمة الكاملة لأسعار نيسان في مصر

ارتفعت اسعار معظم السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، خلال الفترة الماضية أعلن وكيل سيارات نيسان فى مصر، عن زيادة سعرية لقائمة طرازاته كاملة .

وأوضح وكيل نيسان فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV، والتى وصلت الى 5 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات نيسان في مصر

1- نيسان صنى

نيسان صنى

تاتى السيارة نيسان صنى موديل 2024 ، بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك ذو 4 سرعات .

وتتسارع السيارة نيسان صنى موديل 2024 من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

اما عن اسعار السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- مانيوال / بيز لاين 2023 بسعر 398,400 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2023 بسعر 429,500 جنيه

- أوتوماتيك / PLUS 2023 بسعر 450,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2023بسعر 464,000 جنيه

- مانيوال / بيز لاين 2024 بسعر 485,400 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2024 بسعر 516,500 جنيه

- أوتوماتيك / PLUS 2024 بسعر 537,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2024بسعر 551,000 جنيه

2- نيسان جوك

نيسان جوك

تعتبر السيارة نيسان جوك موديل 2022 من ضمن فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة ، وتستمد قوتها من محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة 117 حصان ، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات ، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.

اما عن اسعار السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / ACCENTA GRADE 2022 بسعر 466,500 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA GRADE 2022بسعر 496,500 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA PERSO 2022بسعر 506,500 جنيه

- أوتوماتيك / KIIRRO 2022 بسعر 511,500 جنيه

3- نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

وتستمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT تعمل بتقنية الدفع الامامي .

و تتسارع السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 ، من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية ، وتصل الى سرعتها القصوى إلى 206 كيلومتر/الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كم .

اما عن اسعار السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / VISIA 2022 بسعر 579,000 جنيه

- أوتوماتيك / VISIA / TWO TONE 2022 بسعر 584,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACENTA PREMIUM 2022بسعر 614,000 جنيه

- أوتوماتيك / / ACENTA / TWO TONE 2022 بسعر 619,000 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA 2022 1300 CCتربو بسعر 966,000 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA / TWO TONE 2022 بسعر 659,000 جنيه

4- نيسان سنترا

نيسان سنترا

تستمد السيارة نيسان سنترا موديل 2024 قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، 118 حصانا، و 154 نيوتن/متر لعزم الدوران ، وتاتى بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء .

وتصل السيارة نيسان سنترا موديل 2024 لسرعة 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية من نقطة الثبات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة .

اما عن اسعار السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / UPPER 2023 بسعر 581,500 جنيه

- أوتوماتيك / UPPER 2024 بسعر 740,500 جنيه

5- نيسان باترول

نيسان باترول

تعتمد السيارة نيسان باترول موديل 2022 على محرك سداسي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 4000 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 275 حصانا، و 395 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الكلي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة.

ويمكن للسيارة نيسان باترول موديل 2022 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، بينما يتقصل هذا الفارق إلى 7.3 ثانية مع محرك اخر بقوة 400 حصانا، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 5600 سي سي، 8 سلندر.

اما عن اسعار السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2022 بسعر 3,500,000 جنيه