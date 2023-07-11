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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة.. قائمة أسعار سيارات إم جي الجديدة

قائمة اسعار سيارات
قائمة اسعار سيارات ام جى الجديدة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية إم جي عن زيادة سعرية جديدة لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصري للسيارات .

وتعتبر سيارات شركة  إم جي الصينية واحدة من أهم شركات السيارات داخل السوق المحلى المصري فى طرح السيارات السيدان و الـSUV، حيث تم طرح 5 طرازات مختلفة بالأسواق .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار طرازات إم جي فى مصر : 

 

1- إم جي 5

 ام جى 5

تستمد السيارة MG 5 موديل 2022 ، قوتها من محرك 120 حصانا، سعة 1500 سي سي4 سلندر، مع عزم دوران 150 نيوتن/متر، ويستجيب لأوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT "دفع أمامي" .

 

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة MG 5 موديل 2022 إلى 180 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

 

اما عن الأسعار الجديدة للسيارة بالزيادات الخاصة بها ، فتأتى كالتالى : 

- أوتوماتيك / STANDARD 202 بسعر 680,000 جنيه                                   

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 720,000 جنيه                                  

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 750,000 جنيه                                      

 

2- ام جي ZS

 ام جى ZS

تتصل السيارة أم جى  MG ZS موديل 2022 ، بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر" بقوة قدرها 123 حصانا، و 135 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران ، يستمد أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات "دفع أمامي"، 

 

يمكن للسيارة MG ZS التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كم.

 

اما عن الأسعار الجديدة للسيارة بالزيادات الخاصة بها ، فتأتى كالتالي : 

- أوتوماتيك / CLASSIC 2022 بسعر 780,000 جنيه                                      

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 805,000 جنيه                                  

- أوتوماتيك / COMFORT / ACC 2022 بسعر 820,000 جنيه                         

- أوتوماتيك / فارهة 2022 بسعر 840,000 جنيه                                           

 

3- ام جي 6

ام جى 6

تتزود السيارة إم جي 6 موديل 2022 ، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 169 حصانا ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

 

و تتسارع السيارة إم جي 6 موديل 2022 ، من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن الأسعار الجديدة للسيارة بالزيادات الخاصة بها ، فتأتى كالتالي : 

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 890,000 جنيه                                  

- أوتوماتيك / LUX / BLACK INTERIOR 2022 بسعر 930,000 جنيه                

- أوتوماتيك / LUX / RED INTERIOR 2022 بسعر 955,000 جنيه                    

 

4- ام جي Rx5

 ام جى Rx5

زودت السيارة إم جي RX5 موديل 2022 ، بمحرك 1500 سي سي "تيربو" 4 سلندر، بقوة 169 حصانا، بالإضافة إلى 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات "جر أمامي" .

 

وتستهلك السيارة إم جي RX5 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنها أن تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية فقط للتسارع من وضع الاستعداد 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 

اما عن الأسعار الجديدة للسيارة بالزيادات الخاصة بها ، فتأتى كالتالي : 

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 1,080,000 جنيه                                

- أوتوماتيك / COMFORT / ACC 2022 بسعر 1,100,000 جنيه                      

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 1,130,000 جنيه                                   

 

5- إم جي HS

 ام جى HS

وتأتى السيارة إم جي HS موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “ أوتوماتيك" .

 

اما عن الأسعار الجديدة للسيارة بالزيادات الخاصة بها ، فتأتى كالتالي : 

- أوتوماتيك / LUXURY BLACK INTERIOR 2022 بسعر 1,149,990 جنيه         

- أوتوماتيك / LUXURY BROWN INTERIOR 2022 بسعر 1,159,990 جنيه       

- أوتوماتيك / LFC EDITION 2022 بسعر 1,189,990 جنيه                             

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