للمبتدئين .. 3 خطوات اتبعها لو عربيتك عطلت على الطرق الرئيسية

تعلم القيادة هو خطوة مهمة في حياة الكثير من الأشخاص، وخاصةً بالنسبة للمبتدئين ، فهى مهمة مثيرة ومشوقة، حيث يتعلم الفرد كيفية التحكم في السيارة والقيادة بأمان على الطرقات.

قبل أن تبدأ في تعلم القيادة، يجب أن تعرف الإشارات المرورية وقواعد الطريق الأساسية ، يمكنك البدء بقراءة كتيب القيادة أو أخذ دروس تعليم القيادة من مدرس مؤهل ، ستتعلم كيفية القيادة بشكل صحيح وسليم، وكيفية استخدام وسائل التوجيه والفرامل والمرايا.

بمجرد أن تتقن الأساسيات، يمكنك البدء في التدرب على القيادة العملية ، قد تشعر ببعض الضغط والتوتر في البداية، ولكن بالتدريب المستمر سوف تزيد ثقتك تدريجياً، ابدأ بقيادة سيارتك في الأماكن الهادئة والمناطق القليلة الحركة. قم بممارسة القيادة في أوقات مختلفة من اليوم وعلى أنواع مختلفة من الطرق لتكتسب خبرة أكبر.

وفى بداية الامر ، تكون الاعطال فى السيارة بالنسبة للمبتدئين امر فى غاية الصعوبة ، لذلك عند تعطل السيارة فى الطريق عليك عمل ثلاث اجراءت بسيطة للحفاظ على سلامتك انت ومن معك .

اما عن إجراءات تعطل المركبة على الطريق فهى كالتالى :

- تشغيل الإشارات التحذيرية، لتحذير مستخدمي الطريق الآخرين من وجود مشكلة بالمركبة.

- إخراج المركبة من أقرب طريق آمن، لعدم التوقف في الطرق الرئيسية لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

- وضع علامات التحذير تجنبًا لاصطدام المركبات القادمة من الخلف بها.