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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |أرخص السيارات الصينية في السعودية 2023.. و أسعار 5 طرازات جديدة موديل 2024

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

5 طرازات جديدة موديل 2024 .. تعرف على الأسعار

طرحت عدد من شركات السيارات مؤخرا داخل السوق المحلى المصرى ، عدد من طرازاتها موديل 2024 ، بالرغم من تواجد أزمة فى تصنيع السيارات الجديدة حول العالم واستراديها محليا .

 

اعرف سعر نيسان قشقاي في مصر

تعتبر السيارة نيسان قشقاي ، من أفضل السيارات التى طرحتها شركة السيارات اليابانية داخل السوق المصرى المحلى للسيارات ، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الـSUV .

 

قانون جديد بولاية ميتشيجان يحظر استخدام الهاتف نهائيا أثناء القيادة

اعلنت ولاية ميشيجان الأمريكية ، عن تطبيق مواد جديدة داخل قانون المرور بالولاية يحظر على قائدي السيارات لمس الهاتف الخلوي أثناء قيادة السيارة .

 

أسعار رينو ميجان 2023 بالأسواق

شهدت طرازات الشركة الفرنسية رينو ، العديد من الزيادات السعرية خلال الفترة الاخيرة ، مثلها مثل باقى شركات السيارات بسبب الازمات التى يشهدها السوق المحلى المصرى والعالمى ونقص المعروض .

 

أرخص السيارات الصينية في السعودية 2023

يضم السوق السعودى للسيارات العديد من الطرازات المختلفة والفئات المختلفة من كافة شركات السيارات حول العالم ، فنجد السيارات الأمريكية والكورية واليابانية ، وأيضا السيارات الصينية الارخص التى اصبحت تتنافس وبشراسة داخل هذا السوق القوى .

 

نسخة ذهبية .. لامبورجيني اوروس تحصل على تعديل بقوة 900 حصان

أعلنت شركة مانسوري الألمانية المتخصصة في التعديلات للسيارات الرياضية الفاخرة، عن حصول السيارة لامبورجيني أوروس على نسخة ذهبية بالكامل .

 

أسعار تيجو 7 من شيري

تعتبر السيارات من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV ، واحدة من الاختيارات الأولى لعشاق المغامرة والسفر ، حيث أنها تلبى طلباتهم ، لذلك تسعى العديد من الشركات لتقديم هذه الفئة بمميزات ضمن طرازاتها .

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