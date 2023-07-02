أخبار السيارات |أرخص السيارات الصينية في السعودية 2023.. و أسعار 5 طرازات جديدة موديل 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

طرحت عدد من شركات السيارات مؤخرا داخل السوق المحلى المصرى ، عدد من طرازاتها موديل 2024 ، بالرغم من تواجد أزمة فى تصنيع السيارات الجديدة حول العالم واستراديها محليا .

تعتبر السيارة نيسان قشقاي ، من أفضل السيارات التى طرحتها شركة السيارات اليابانية داخل السوق المصرى المحلى للسيارات ، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الـSUV .

اعلنت ولاية ميشيجان الأمريكية ، عن تطبيق مواد جديدة داخل قانون المرور بالولاية يحظر على قائدي السيارات لمس الهاتف الخلوي أثناء قيادة السيارة .

شهدت طرازات الشركة الفرنسية رينو ، العديد من الزيادات السعرية خلال الفترة الاخيرة ، مثلها مثل باقى شركات السيارات بسبب الازمات التى يشهدها السوق المحلى المصرى والعالمى ونقص المعروض .

يضم السوق السعودى للسيارات العديد من الطرازات المختلفة والفئات المختلفة من كافة شركات السيارات حول العالم ، فنجد السيارات الأمريكية والكورية واليابانية ، وأيضا السيارات الصينية الارخص التى اصبحت تتنافس وبشراسة داخل هذا السوق القوى .

أعلنت شركة مانسوري الألمانية المتخصصة في التعديلات للسيارات الرياضية الفاخرة، عن حصول السيارة لامبورجيني أوروس على نسخة ذهبية بالكامل .

تعتبر السيارات من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV ، واحدة من الاختيارات الأولى لعشاق المغامرة والسفر ، حيث أنها تلبى طلباتهم ، لذلك تسعى العديد من الشركات لتقديم هذه الفئة بمميزات ضمن طرازاتها .