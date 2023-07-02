أرخص السيارات الصينية في السعودية 2023

يضم السوق السعودى للسيارات العديد من الطرازات المختلفة والفئات المختلفة من كافة شركات السيارات حول العالم ، فنجد السيارات الأمريكية والكورية واليابانية ، وأيضا السيارات الصينية الارخص التى اصبحت تتنافس وبشراسة داخل هذا السوق القوى .

السيارة جي ايه سي GS3 موديل 2023

وأصبح الجميع وبالأخص المغتربين داخل المملكة العربية السعودية ، يبحثون عن أرخص سيارة بداخل الأسواق وبمميزات وقوة فى نفس الوقت.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص السيارات الصينية في السعودية موديل 2023 .

السيارة جي ايه سي GS3 موديل 2023

وتأتى السيارة جي ايه سي GS3 موديل 2023 بمحركين مختلفين ، اولهما محرك بنزين سعة 1.5 لتر يولد قوة 84 حصان، وعزم دوران يصل الى 150 نيوتن متر، وتأتي مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك لكفاءة استهلاك وقود 15.3 و 14.4 كم/لتر على الترتيب .

السيارة جي ايه سي GS3 موديل 2023

أما المحرك الآخر للسيارة جي ايه سي GS3 موديل 2023 ، فياتى بنزين تيربو سعة 1.3 لتر يولد قوة 101 كيلوواط (135 حصان) وعزم دوران 202 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك لكفاءة استهلاك وقود 14.2 كم/لتر.

السيارة جي ايه سي GS3 موديل 2023

وتحتوى السيارة جي ايه سي GS3 موديل 2023 ، على مقاعد بكسوة من القماش أو الجلد مع قابلية تعديل مقعد السائق في 6 وضعيات ومقعد الراكب في 4 وضعيات، والمكيف مع فتحات تكييف خلفية بالفئة العليا، و كشافات ضباب LED في الفئات العليا وميزة تعديل ارتفاع الإضاءة الأمامية، والمرايا الخارجية قابلة للتعديل كهربائيا.

بالإضافة الى مجموعة من التقنيات والتجهيزات الراقية التي تضمها السيارة جي ايه سي GS3 موديل 2023 ، لتوفر الراحة اثناء القيادة بالإضافة لمجموعة كبيرة من الوسائل الترفيهية نظام صوت مكون من 4 أو 6 سماعات وشاشة معلومات وترفيه 8 بوصة ويتوفر نظام ملاحة كتجهيز اختياري، وتأتي مع حساسات خلفية وكاميرا خلفية لمساعدة الركن، ويوجد نظام تثبيت سرعة.

السيارة جي ايه سي GS3 موديل 2023

اما عن أسعار جي أي سي GS3 فى السعودية :

- أوتوماتيك / GS 2023 بسعة 1500 CC بسعر 58,650 ر.س

- أوتوماتيك / GE 2023 بسعة 1300 CC تربو بسعر 64,285 ر.س