تعرف على أصغر سيارة من أوبل في مصر

تضم العلامة الألمانية اوبل العديد من الطرازات المميزة داخل تشكيلتها المتاحة بالسوق المحلى المصرى ، والذى يضم الهاتشباك والـ SUV .

السيارة أوبل كورسا موديل 2023

وتأتى أصغر سيارة تباع داخل تشكيلة اوبل فى مصر ، وهى أوبل كورسا موديل 2023 ، والتى تأتى ضمن فئة السيارات الهاتشباك .

وتستمد السيارة أوبل كورسا موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك سعة 1200 سي سي تربو، بقوة 130 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

السيارة أوبل كورسا موديل 2023

وتصل سرعة السيارة أوبل كورسا موديل 2023 القصوى إلى 207 كم/ ساعة، وتتسارع من وضع السكون حتى سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية .

السيارة أوبل كورسا موديل 2023

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة أوبل كورسا موديل 2023، بطول 4060 مم، وعرض 1960 مم، وارتفاع 1433 مم، وقاعدة العجلات 2538 مم، وحجم الشنطة الخلفية 309 لترات، ويصل سعة خزان الوقود إلى 44 لترًا.

السيارة أوبل كورسا موديل 2023

وزودت مقصورة سيارة أوبل كورسا موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وجنوط، وقفل مركزي للأبواب، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، وكشافات ضباب، ومثبت سرعة، وإنذار، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تحكم في الطاره، و فتحة سقف بانوراما، وفرش جلد، ومكيف، ومرايات كهرباء، وريموت كنترول، وباور، ونظام قفل الأبواب تعمل باللمس .

وتضم السيارة أوبل كورسا موديل 2023 ، عددا من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل، ووسادة هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، وESP، وحساسات، وحساسات أمامية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسادة هوائية للسائق، وحساسات خلفيه للركن، ووسادة هوائية للركاب الأمامي .

السيارة أوبل كورسا موديل 2023

أما عن أسعار أوبل كورسا موديل 2023 الجديدة :

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2023 بسعر 899,990 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE PLUS 2023 بسعر 949,990 جنيه