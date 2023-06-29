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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار مازدا 3 فى مصر

مازدا 3 موديل 2022
مازدا 3 موديل 2022

تعتبر شركة مازدا اليابانية ، واحدة من أقوى العلامات التجارية ، لما تقدمه من مركبات ذات قوة واداء عاليان ، ولكن خلال الفترة الأخيرة طرح الوكيل المحلي للعلامة فى مصر ، طرازين فقط بالأسواق .

مازدا 3 موديل 2022

 وياتى من الطرازين المتاحين فى مصر ، السيارة الشهيرة مازدا 3 موديل 2022، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان الرياضية .

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ومن المعروف ان السيارة مازدا 3 موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوه حصانيه قدرها 153 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.5 ثانية.

مازدا 3 موديل 2022

وياتى المظهر الخارجى للسيارة مازدا 3 موديل 2022، بخطوط بارزة على غطاء المحرك، وأضواء أمامية رفيعة، وشبك أسود ضخم في المقدمة، ولمسات من الكروم، ومصابيح LED نهارية، و فتحة سقف، وجنوط مقاس 16 بوصه، ونظام مساعد حساس و كاميرا خلفية، وإضاءة ضباب أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة مازدا ، وإضاءة خلفية، ومرايا جانبية يمكن ضمها كهربائيا.

مازدا 3 موديل 2022

وتضم السيارة مازدا 3 موديل 2022، نظام صوتي بالأبواب الأربعة، ومثبت سرعة، وشاشة عرض مركزية مقاس 8.8 بوصة، ومرآة داخلية للرؤية الليلية، والدخول بدون مفتاح، ونظام أبل كار بلاي، ومسند ذراع أمامي، وعداد سرعة ديجيتال مزود بشاشة إل سي دي مقاس 7 بوصة، وزر بدء التشغيل، وفتحات تكييف خلفي، وعجلة قيادة وناقل حركة من الجلد، ومكيف ثنائي المنطقة، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وحامل أكواب أمامي وخلفي ، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي.

مازدا 3 موديل 2022

وتضم السيارة مازدا 3 موديل 2022، العديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية و مراقبة النقطة العمياء، و نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ، وأحزمة أمان أمامية وخلفية .

مازدا 3 موديل 2022

اما عن اسعار مازدا 3 موديل 2022 : 

- أوتوماتيك / SPORT 2022 بسعر 510,000 جنيه           

- أوتوماتيك / HB EXECUTIVE 2022بسعر 550,000 جنيه           

- أوتوماتيك / EXECUTIVE 2022 بسعر 560,000 جنيه    

- أوتوماتيك / HB PREMIUM 2022 بسعر 590,000 جنيه            

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 610,000 جنيه     

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