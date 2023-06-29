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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كهربا يظهر بسيارة جديدة فى عيد الأضحى بـ تعليق مثير.. أسعار ومواصفات بي واي دي F3 موديل 2024 .. أرخص سيدان من إم جى في مصر

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعرها مفاجأة.. كهربا يظهر بسيارة جديدة فى عيد الأضحى بـ تعليق مثير

نشر نجم النادى الأهلى كهربا ، صورة له عبر حسابه الرسمى على موقع الصور إنستجرام فى اول ايام عيد الاضحى ، بسيارة رياضية فارهة جديدة، وعلق قائلا :" العيد احلى فى حوارى مصر القديمة ".

 

أسعار ومواصفات بي واي دي F3 موديل 2024      

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بي واي دي، عن الموديل الجديد 2024 من سياراته الشهيرة F3 داخل السوق المصري للسيارات.

 

أرخص سيارة سيدان من إم جى في مصر

تعتبر شركة ام جى من أشهر العلامات الصينية داخل السوق المحلى خلال الفترة الأخيرة ، بسبب طرحها العديد من فئات طرازاتها كالسيارات السيدان والـ SUV المميزة .

 

تعرف على أصغر سيارة من أوبل في مصر

تضم العلامة الألمانية اوبل العديد من الطرازات المميزة داخل تشكيلتها المتاحة بالسوق المحلى المصرى ، والذى يضم الهاتشباك والـ SUV .

 

كسرت المليون.. القائمة الكاملة لأسعار فولكس فاجن 2023 في مصر

أعلن وكيل سيارات فولكس فاجن فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الأيام الماضية لطرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة.

 

تعرف على أسعار مازدا 3 فى مصر

تعتبر شركة مازدا اليابانية ، واحدة من أقوى العلامات التجارية ، لما تقدمه من مركبات ذات قوة واداء عاليان ، ولكن خلال الفترة الأخيرة طرح الوكيل المحلي للعلامة فى مصر ، طرازين فقط بالأسواق .

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