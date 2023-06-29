كهربا يظهر بسيارة جديدة فى عيد الأضحى بـ تعليق مثير.. أسعار ومواصفات بي واي دي F3 موديل 2024 .. أرخص سيدان من إم جى في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

نشر نجم النادى الأهلى كهربا ، صورة له عبر حسابه الرسمى على موقع الصور إنستجرام فى اول ايام عيد الاضحى ، بسيارة رياضية فارهة جديدة، وعلق قائلا :" العيد احلى فى حوارى مصر القديمة ".

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بي واي دي، عن الموديل الجديد 2024 من سياراته الشهيرة F3 داخل السوق المصري للسيارات.

تعتبر شركة ام جى من أشهر العلامات الصينية داخل السوق المحلى خلال الفترة الأخيرة ، بسبب طرحها العديد من فئات طرازاتها كالسيارات السيدان والـ SUV المميزة .

تضم العلامة الألمانية اوبل العديد من الطرازات المميزة داخل تشكيلتها المتاحة بالسوق المحلى المصرى ، والذى يضم الهاتشباك والـ SUV .

أعلن وكيل سيارات فولكس فاجن فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الأيام الماضية لطرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة.

تعتبر شركة مازدا اليابانية ، واحدة من أقوى العلامات التجارية ، لما تقدمه من مركبات ذات قوة واداء عاليان ، ولكن خلال الفترة الأخيرة طرح الوكيل المحلي للعلامة فى مصر ، طرازين فقط بالأسواق .