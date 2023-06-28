أسعار ومواصفات بي واي دي F3 موديل 2024      

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بي واي دي، عن الموديل الجديد 2024 من سياراته الشهيرة F3 داخل السوق المصري للسيارات.

بي واي دي F3 موديل 2024

وتعتبر السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، من أشهر سيارات الشركة الصينية داخل السوق المحلى لتسعيرها بمعدلات متوسطة مقارنة بالسيارات السيدان التي تأتي ضمن فئتها داخل الأسواق .

ومن المعروف ان السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، من اشهر السيارات السيدان داخل السوق المحلى المصرى ، والتى تصلح بكشل مميز للعمل داخل شركات تاجير السيارات الخاصة مثل أوبر وكريم .

بي واي دي F3 موديل 2024

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

بي واي دي F3 موديل 2024

وتحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 على نظام صوتي وترفهي، ومكيف للهواء، بالإضافة إلى مدخل AUX، وزجاج كهربائي التحكم بالناحية الامامية والخلفية، إلى جانب عجلة قيادة قابلة للإمالة "باور"، ولوحة عدادات بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

وتضم السيارة بي واي دي F3موديل 2024 ، عدة تجهيزات ومنها فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية.

بي واي دي F3 موديل 2024

اما عن أسعار BYD F3 موديل 2024

- مانيوال 2023 بسعر 420,000 جنيه

- مانيوال 2024 بسعر 430,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2023بسعر 480,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2024بسعر 495,000 جنيه