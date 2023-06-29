لعشاق السفاري.. أسعار نيسان جوك الجديدة

تعتبر السيارات الرياضية الكروس أوفر من اكثر السيارات استخداما فى رحلات السفاري والتخييم ، ولذلك يعشق محبى هذه الرحلات باقتناء مركبات تساعدهم على ذلك .

نيسان جوك موديل 2022

ويضم السوق المصرى العديد من الطرازات الخاصة بفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر ، من الشركات المختلفة ، وهناك سيارة تعتبر من امتع المركبات هذه الاغراض وهى نيسان جوك من الصانع الياباني .

وتعتبر السيارة نيسان جوك موديل 2022 من ضمن فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة ، وتستمد قوتها من محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة 117 حصان ، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات ، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.

نيسان جوك موديل 2022

و تأتى السيارة نيسان جوك موديل 2022 ، بابعاد خارجية بطول 4210 مم ، و عرض 1.8 متر ، و ارتفاع 1595 مم ، و سعة شنطة خلفية تقدر بـ 422 لتر .

نيسان جوك موديل 2022

وتأتى السيارة نيسان جوك موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات من بينها مصابيح ضبابية أمامية LED، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومكييف هواء يدوي، وحساسات خلفية للركن، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ذات الشكل D المميز بالاضافة الى مرايات قابلة للطي، حساسات مطر، عجلة القيادة مكسوة بالجلد، فرامل انتظار أوتوماتيكية، خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، مكييف هواء أوتوماتيكي، جنوط رياضية 19 بوصة، كراسي من الجلد، للفئة الثالثة .

نيسان جوك موديل 2022

وتضم السيارة نيسان جوك موديل 2022 ، عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء

نيسان جوك موديل 2022

اما عن اسعار نيسان جوك :

- أوتوماتيك / ACCENTA GRADE 2022 بسعر 466,500 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA GRADE 2022بسعر 496,500 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA PERSO 2022بسعر 506,500 جنيه

- أوتوماتيك / KIIRRO 2022 بسعر 511,500 جنيه