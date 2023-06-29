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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق السفاري.. أسعار نيسان جوك الجديدة

نيسان جوك موديل 2022
نيسان جوك موديل 2022

تعتبر السيارات الرياضية الكروس أوفر من اكثر السيارات استخداما فى رحلات السفاري والتخييم ، ولذلك يعشق محبى هذه الرحلات باقتناء مركبات تساعدهم على ذلك .

نيسان جوك موديل 2022

ويضم السوق المصرى العديد من الطرازات الخاصة بفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر ، من الشركات المختلفة ، وهناك سيارة تعتبر من امتع المركبات هذه الاغراض وهى نيسان جوك من الصانع الياباني .

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وتعتبر السيارة نيسان جوك موديل 2022 من ضمن فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة ، وتستمد قوتها من محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة 117 حصان ، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات ، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.

نيسان جوك موديل 2022

و تأتى السيارة نيسان جوك موديل 2022 ، بابعاد خارجية بطول 4210 مم ، و عرض 1.8 متر ، و ارتفاع 1595 مم ، و سعة شنطة خلفية تقدر بـ 422 لتر .

نيسان جوك موديل 2022

وتأتى السيارة نيسان جوك موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات من بينها مصابيح ضبابية أمامية LED، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومكييف هواء يدوي، وحساسات خلفية للركن، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ذات الشكل D المميز بالاضافة الى مرايات قابلة للطي، حساسات مطر، عجلة القيادة مكسوة بالجلد، فرامل انتظار أوتوماتيكية، خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، مكييف هواء أوتوماتيكي، جنوط رياضية 19 بوصة، كراسي من الجلد، للفئة الثالثة .

نيسان جوك موديل 2022

 وتضم السيارة نيسان جوك موديل 2022 ، عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء

نيسان جوك موديل 2022

اما عن اسعار نيسان جوك :

- أوتوماتيك / ACCENTA GRADE 2022 بسعر 466,500 جنيه       

- أوتوماتيك / TEKNA GRADE 2022بسعر 496,500 جنيه           

- أوتوماتيك / TEKNA PERSO 2022بسعر 506,500 جنيه            

- أوتوماتيك / KIIRRO 2022 بسعر 511,500 جنيه           

 

السيارات الرياضية الكروس أوفر السيارة نيسان جوك موديل 2022

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