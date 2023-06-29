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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرحها.. سعر سلفرادو الكهربائية الجديدة

الشاحنة سلفرادو الكهربائية
الشاحنة سلفرادو الكهربائية الجديدة كلياً

كشفت شركة شيفروليه عن شاحنة سلفرادو الكهربائية الجديدة كلياً ، خلال الأيام الماضية ، ولكن لم تطرح اسعارها بالاسواق ، ومؤخرا أعلنت عنها مع إلغاء الفئة الأساسية والتى تعتبر الارخص لهذا الطراز الكهربائي .

الشاحنة سلفرادو الكهربائية الجديدة كلياً

وقالت شركة شيفروليه ، ان الشاحنة سلفرادو الكهربائية الجديدة كلياً، ستدعم مدى صافي مقدر بـ 644 كيلومتر للشحنة الواحدة لفئات 3WT و RST، ويرتفع المدى إلى 724 كيلومتر لفئة 4WT.

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واوضحت شركة شيفروليه ، انها تنوي طرح عدد كبير آخر من الفئات لموديل سلفرادو الكهربائية بأسعار قد تبدأ من 50 ألف دولار لتكون تنافسية . 

الشاحنة سلفرادو الكهربائية الجديدة كلياً

وكانت الشركة الامريكية ، قد سمحت بحجز نسخة سلفرادو كهربائية بـ 39,900 دولار من خلال موقعها الرسمى خلال الفترة الماضية ، ولكن هذه النسخة ملغية بشكل رسمي وإن تعهدت شيفروليه بطرح نسخة أخرى بسعر تنافسي معقول للشاحنة خلال 2024.

الشاحنة سلفرادو الكهربائية الجديدة كلياً

اما عن الاسعار الرسمية للشاحنة شيفروليه سلفرادو الكهربائية، فتاتى بثلاث فئات خلال 2023:

- فئة سلفرادو EV 4WT بسعر 79,800 دولار 

- فئة سلفرادو EV 3WT بسعر 74,800 دولار 

- فئة سلفرادو RSTالرائدة في المجال بسعر 106,895 دولار 

الشاحنة سلفرادو الكهربائية الجديدة كلياً

وجدير بالذكر أن منافسى الشاحنة سلفرادو الكهربائية الجديدة كلياً الرئيسية فورد F-150 لايتنينج الكهربائية بدأت حياتها كشاحنة بسعر 40 ألف دولار إلا أن سعرها ارتفع 50% خلال عامين إلى 60 ألف دولار للفئة الأساسية حالياً.

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