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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ تيجو 7 من شيري

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

تعتبر السيارات من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV ، واحدة من الاختيارات الأولى لعشاق المغامرة والسفر ، حيث أنها تلبى طلباتهم ، لذلك تسعى العديد من الشركات لتقديم هذه الفئة بمميزات ضمن طرازاتها .

شيري تيجو 7 موديل 2023

ومن بين الشركات التى قدمت العديد من هذه الفئة تاتى الشركة الصينية شيري ، حيث طرحت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، والتى حققت تميزا داخل السوق المصرى للسيارات .

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ومن المعروف ان السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، تستمد قوتها من محرك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 145 حصان ، وتنتج عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

شيري تيجو 7 موديل 2023

و تصل السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، سرعتها القصوى إلي 180 كم/ساعة ،  يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 7 الي 57 لتر ، وتستهلك وقود بنسبة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتحتوى السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، علي 4 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا  EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA ، ونظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP، و شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة، تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق ، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، ونظام التحذير من الاصطدام ، وكاميرا خلفية .

شيري تيجو 7 موديل 2023

أما عن اسعار شيري تيجو 7 موديل 2023

- أوتوماتيك / BASELINE 2022 بسعر 549,000 جنيه       

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 590,000 جنيه      

- أوتوماتيك / BASELINE 2023 بسعر 705,000 جنيه       

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 765,000 جنيه

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