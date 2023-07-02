أسعار رينو ميجان 2023 بالأسواق

شهدت طرازات الشركة الفرنسية رينو ، العديد من الزيادات السعرية خلال الفترة الاخيرة ، مثلها مثل باقى شركات السيارات بسبب الازمات التى يشهدها السوق المحلى المصرى والعالمى ونقص المعروض .

رينو ميجان موديل 2023

ومن بين السيارات التى ارتفعت أسعارها داخل شركة رينو تأتى السيارة ميجان موديل 2023 السيدان ، وخلال السطور التالية سنتعرف على مواصفاتها واسعارها داخل السوق المحلى المصرى .

تاتى السيارة رينو ميجان موديل 2023 ، بخيارين من المحركات ، أولهم بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، قادر على انتاج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من نوع CVT، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

اما المحرك الثاني فياتى سعة 1300 سي سي تيربو، يولد طاقة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات DSG يتألف من 7 سرعات، وتستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة رينو ميجان موديل 2023، فتاتى بطول الكلي 4.632 متر، و عرض 1.814 متر، و ارتفاع 1.443 متر، و قاعدة العجلات 2.711 متر، و سعة صندوق السيارة: 503 لتر، و سعة خزان الوقود 50 لتر .

رينو ميجان موديل 2023

واسعار السيارة رينو ميجان الرسمية :

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2022بسعر 698,000 جنيه

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2022بسعر 740,000 جنيه

- أوتوماتيك / VISION 2023 بسعر 865,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 915,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2023بسعر 995,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC TURBO 2023بسعر 1,025,000 جنيه

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2023بسعر 1,045,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE TURBO 2023بسعر 1,080,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE + TURBO 2023 بسعر 1,205,000 جنيه