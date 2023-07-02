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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

نسخة ذهبية .. لامبورجيني اوروس تحصل على تعديل بقوة 900 حصان

السيارة لامبورجيني
السيارة لامبورجيني اوروس النسخة الذهبية

أعلنت شركة مانسوري الألمانية المتخصصة في التعديلات للسيارات الرياضية الفاخرة، عن حصول السيارة لامبورجيني أوروس على نسخة ذهبية بالكامل .

السيارة لامبورجيني اوروس النسخة الذهبية 

وأوضحت شركة مانسوري الألمانية، أن النسخة الذهبية من اوروس حصلت على حزمة تعديلات لتعزيز أداء المحرك ليولد قوة 900 حصان مع 1,100 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 2.9 ثانية وصولاً لسرعة قصوى 323 كم/ ساعة.

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وظهرت النسخة الذهبية من اوروس بالعديد من القطع الخارجية المصنعة من ألياف الكاربون المطلي باللون الذهبي ليتوافق مع المظهر العام للسيارة الرياضية، بالإضافة إلى حصولها على عجلات رياضية بقياس 24 إنش، ومنافذ عادم ثلاثية في منتصف مشتت الهواء الخلفي.

السيارة لامبورجيني اوروس النسخة الذهبية 

أما المقصورة الداخلية للسيارة لامبورجيني اوروس الذهبية فحصلت على اللمسات الفاخرة والرياضية مع جلد عالي الجودة باللون الأبيض على المقاعد، ولوحة القيادة، والأبواب، والكونسول الوسطي، بالإضافة إلى عجلة القيادة الرياضية المزودة بالعديد من القطع المصنعة من ألياف الكاربون التي تظهر أيضاً بالعديد من القطع المختلفة بالداخلية بجانب شعارات مانسوري.

السيارة لامبورجيني اوروس النسخة الذهبية 

والجدير بالذكر ان السيارة لامبورجيني اوروس النسخة الأساسية تحصل على قوتها من محرك V8 بسعة 4.0 لتر توين تربو بقوة 657 حصان و 850 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 3.5 ثانية وصولاً لسرعة قصوى 305 كم/ ساعة.

السيارة لامبورجيني اوروس النسخة الذهبية 

ولم تعلن شركة مانسوري الألمانية ، عن سعر النسخة الذهبية المعدلة من لامبورجيني اوروس حتى الآن .

السيارة لامبورجيني اوروس النسخة الذهبية 
شركة مانسوري النسخة الذهبية من اوروس لامبورجيني أوروس لامبورجيني آوروس السيارة لامبورجيني اوروس السيارة لامبورجيني امبورجيني أوروس

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