5 طرازات جديدة موديل 2024 .. تعرف على الأسعار

طرحت عدد من شركات السيارات مؤخرا داخل السوق المحلى المصرى ، عدد من طرازاتها موديل 2024 ، بالرغم من تواجد أزمة فى تصنيع السيارات الجديدة حول العالم واستراديها محليا .

وتأتى معظم السيارات التى طرحت ، داخل السوق المحلى المصرى من فئة السيارات السيدان والبيك اب ، كبداية لهذه الشركات من طرح موديلاتها الجديدة لبيقية الطرازات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على ٥ طرازات جديدة موديل 2024 داخل السوق المصرى .

1- بي واي دي f3

بي واي دي f3

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

اما عن سعر السيارة بى واى دى F3

- مانيوال 2024 بسعر 430,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2024بسعر 495,000 جنيه

2- هيونداي النترا HD

هيونداي النترا HD

تاتى السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، بنفس مواصفات الموديل السابق ، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع امامي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

اما عن سعر السيارة هيونداي النترا HD:

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2024 بسعر 615,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 625,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2024 بسعر 640,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2024 بسعر 650,000 جنيه

3- نيسان صني

نيسان صني

تحتوى السيارة نيسان صني موديل 2024 ، على محرك 1500 سي سي "4 سلندر"، ينتج قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب الوصول لسرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر/ساعة، بينما تستهلك 6.9 لتر من الوقود وذلك لكل 100 كيلومتر، وتعمل السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك لجميع الفئات، عدا الفئة الاولى تأتي بناقل حركة من 5 سرعات "مانيوال".

اما عن سعر السيارة نيسان صنى :

- مانيوال / بيز لاين 2024 بسعر 485,400 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2024 بسعر 516,500 جنيه

- أوتوماتيك / PLUS 2024 بسعر 537,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2024 بسعر 551,000 جنيه

4- هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تاتى السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 ، بنفس المواصفات الفنية للموديل السابق ، حيث تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 حصانًا.

و تستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

اما عن سعر السيارة هيونداي اكسنت RB :

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024بسعر 499,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 509,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2024 بسعر 524,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2024 بسعر 539,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2024 بسعر 549,000 جنيه

5- نيسان سنترا

نيسان سنترا

تاتى السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، بمحرك سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصان وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الي 52 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .

تستهلك من الوقود 8.9 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .

اما عن سعر السيارة نيسان سنترا :

- أوتوماتيك / UPPER 2024 بسعر 740,500 جنيه