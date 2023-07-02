عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 طرازات جديدة موديل 2024 .. تعرف على الأسعار

5 طرازات جديدة موديل
5 طرازات جديدة موديل 2024

طرحت عدد من شركات السيارات مؤخرا داخل السوق المحلى المصرى ، عدد من طرازاتها موديل 2024 ، بالرغم من تواجد أزمة فى تصنيع السيارات الجديدة حول العالم واستراديها محليا .

 

وتأتى معظم السيارات التى طرحت ، داخل السوق المحلى المصرى من فئة السيارات السيدان والبيك اب ، كبداية لهذه الشركات من طرح موديلاتها الجديدة لبيقية الطرازات .

txt

كهربا يظهر بسيارة جديدة فى عيد الأضحى بـ تعليق مثير.. أسعار ومواصفات بي واي دي F3 موديل 2024 .. أرخص سيدان من إم جى في مصر

txt

بعد طرحها.. سعر سلفرادو الكهربائية الجديدة

txt

مزاد سيارات جديد لجهات حكومية مختلفة .. تفاصيل

txt

تعرف على أصغر سيارة من أوبل في مصر

txt

لعشاق السفاري.. أسعار نيسان جوك الجديدة

txt

كسرت المليون.. القائمة الكاملة لأسعار فولكس فاجن 2023 في مصر

وخلال السطور التالية سنتعرف على ٥ طرازات جديدة موديل 2024 داخل السوق المصرى .

 

1- بي واي دي f3

بي واي دي f3

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

اما عن سعر السيارة بى واى دى F3

- مانيوال 2024 بسعر 430,000 جنيه   

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2024بسعر 495,000 جنيه

 

2- هيونداي النترا HD 

هيونداي النترا HD 

تاتى السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، بنفس مواصفات الموديل السابق ، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع امامي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

اما عن سعر السيارة هيونداي النترا HD:

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2024 بسعر 615,000 جنيه     

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 625,000 جنيه          

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2024 بسعر 640,000 جنيه          

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2024 بسعر 650,000 جنيه

 

3- نيسان صني 

نيسان صني 

تحتوى السيارة نيسان صني موديل 2024 ، على محرك 1500 سي سي "4 سلندر"، ينتج قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب الوصول لسرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر/ساعة، بينما تستهلك 6.9 لتر من الوقود وذلك لكل 100 كيلومتر، وتعمل السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك لجميع الفئات، عدا الفئة الاولى تأتي بناقل حركة من 5 سرعات "مانيوال".

اما عن سعر السيارة نيسان صنى :

- مانيوال / بيز لاين 2024 بسعر 485,400 جنيه  

- أوتوماتيك / بيز لاين 2024 بسعر 516,500 جنيه           

- أوتوماتيك / PLUS 2024 بسعر 537,000 جنيه 

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2024 بسعر 551,000 جنيه

 

4- هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تاتى السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 ، بنفس المواصفات الفنية للموديل السابق ، حيث تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 حصانًا.

و تستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

اما عن سعر السيارة هيونداي اكسنت RB :

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024بسعر 499,000 جنيه            

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 509,000 جنيه     

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2024 بسعر 524,000 جنيه          

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2024 بسعر 539,000 جنيه 

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2024 بسعر 549,000 جنيه

 

5- نيسان سنترا 

نيسان سنترا 

تاتى السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، بمحرك سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصان وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الي 52 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .

تستهلك من الوقود 8.9 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .

اما عن سعر السيارة نيسان سنترا :

- أوتوماتيك / UPPER 2024 بسعر 740,500 جنيه

شركات السيارات موديل 2024 بى واى دى f3 السيارات السيدان هيونداي النترا HD نيسان صني هيونداي اكسنت RB نيسان سنترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

ميركاتو أبيض “تعيس”| الزمالك يتلقي 3 صدمات.. والفشل يلاحقه في الانتقالات

الأهلي أم الزمالك.. شرط مفاجئ من ميتيلاند الدنماركي بشأن رحيل إمام عاشور

بعد زيادة الدعم من الشهر الجاري .. قائمة أسعار السلع التموينية في يوليو 2023

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

موضوعات متعلقة

كهربا يظهر بسيارة جديدة فى عيد الأضحى بـ تعليق مثير.. أسعار ومواصفات بي واي دي F3 موديل 2024 .. أرخص سيدان من إم جى في مصر

بعد طرحها.. سعر سلفرادو الكهربائية الجديدة

مزاد سيارات جديد لجهات حكومية مختلفة .. تفاصيل

تعرف على أصغر سيارة من أوبل في مصر

لعشاق السفاري.. أسعار نيسان جوك الجديدة

تعرف على أسعار مازدا 3 فى مصر

كسرت المليون.. القائمة الكاملة لأسعار فولكس فاجن 2023 في مصر

أرخص سيارة سيدان من إم جى في مصر

ترشيحاتنا

القضاء علي النازيين.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

وزير خارجية النمسا : لا يمكن تغيير الجغرافيا وروسيا ستظل جزءا من أوروبا

أقصر طريق لقلب الرجل معدته.. أبراج تفضل الأكل على الحب

تحذير عاجل من الصحة بشأن السجائر الإلكترونية

المحاكمات بدأت.. حبس 3 من مثيري الشغب في فرنسا

ليفربول يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفت الرجل بالخروف.. القصة الكاملة لتغريدة أحالت رضوى الشربيني للتحقيق

ماذا تمنى قبل رحيله؟| وفاة آخر سقا في مصر.. شاهد أحدث لايف له

أستراليا أول دولة تعتمد مواد مخدرة مستخلصة من الفطر السحري لعلاج الاكتئاب

الرجالة مش طايقاها .. كيف رد الجمهور على تصريح الخروف لرضوى الشربينى؟

فيديو

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

إيقاف رضوى الشربيني.. قصة بوست الخروف وإهانة الرجال وcbc تحيلها للتحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ