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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف سعر نيسان قشقاي في مصر

السيارة نيسان قشقاي
السيارة نيسان قشقاي موديل 2022

تعتبر السيارة نيسان قشقاي ، من أفضل السيارات التى طرحتها شركة السيارات اليابانية داخل السوق المصرى المحلى للسيارات ، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الـSUV .

السيارة نيسان قشقاي موديل 2022

ولكن بسبب الأزمات المتتالية العالمية والمحلية فى اسواق السيارات ، لم تطرح شركة نيسان موديلات جديدة منها ، ومازالت تباع حتى يومنا هذا موديل 2022 من السيارة .

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وتستمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT تعمل بتقنية الدفع الامامي .

السيارة نيسان قشقاي موديل 2022

و تتسارع السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 ، من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية ، وتصل الى سرعتها القصوى إلى 206 كيلومتر/الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كم .

 

و تاتى الأبعاد الخارجية للسيارة نيسان قشقاي موديل 2022 ، بطول 4425 مم، وبعرض يبلغ 1835 مم، و 1625 مم للارتفاع، مع 180 مم للخلوص الارضي، وجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 19 بوصة.

السيارة نيسان قشقاي موديل 2022

وتحتوى السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 على عدد من التجهيزات مثل شاشة عرض الوسائط تتراوح بين 8 و 9 بوصة، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، وكاميرا 360 درجة للفئة عالية التجهيز، ومرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

السيارة نيسان قشقاي موديل 2022

اما عن اسعار السيارة نيسان قشقاي : 

- أوتوماتيك / VISIA 2022 بسعر 579,000 جنيه 

- أوتوماتيك / VISIA / TWO TONE 2022 بسعر 584,000 جنيه     

- أوتوماتيك / ACENTA PREMIUM 2022بسعر 614,000 جنيه    

- أوتوماتيك / / ACENTA / TWO TONE 2022 بسعر 619,000 جنيه           

- أوتوماتيك / TEKNA 2022 بسعر 654,000 جنيه           

- أوتوماتيك / TEKNA / TWO TONE 2022 بسعر 659,000 جنيه   

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