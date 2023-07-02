اعرف سعر نيسان قشقاي في مصر

تعتبر السيارة نيسان قشقاي ، من أفضل السيارات التى طرحتها شركة السيارات اليابانية داخل السوق المصرى المحلى للسيارات ، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الـSUV .
ولكن بسبب الأزمات المتتالية العالمية والمحلية فى اسواق السيارات ، لم تطرح شركة نيسان موديلات جديدة منها ، ومازالت تباع حتى يومنا هذا موديل 2022 من السيارة .
وتستمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT تعمل بتقنية الدفع الامامي .
و تتسارع السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 ، من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية ، وتصل الى سرعتها القصوى إلى 206 كيلومتر/الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كم .
و تاتى الأبعاد الخارجية للسيارة نيسان قشقاي موديل 2022 ، بطول 4425 مم، وبعرض يبلغ 1835 مم، و 1625 مم للارتفاع، مع 180 مم للخلوص الارضي، وجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 19 بوصة.
وتحتوى السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 على عدد من التجهيزات مثل شاشة عرض الوسائط تتراوح بين 8 و 9 بوصة، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، وكاميرا 360 درجة للفئة عالية التجهيز، ومرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.
اما عن اسعار السيارة نيسان قشقاي :
- أوتوماتيك / VISIA 2022 بسعر 579,000 جنيه
- أوتوماتيك / VISIA / TWO TONE 2022 بسعر 584,000 جنيه
- أوتوماتيك / ACENTA PREMIUM 2022بسعر 614,000 جنيه
- أوتوماتيك / / ACENTA / TWO TONE 2022 بسعر 619,000 جنيه
- أوتوماتيك / TEKNA 2022 بسعر 654,000 جنيه
- أوتوماتيك / TEKNA / TWO TONE 2022 بسعر 659,000 جنيه