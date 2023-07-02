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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قانون جديد بولاية ميتشيجان يحظر استخدام الهاتف نهائيا أثناء القيادة

استخدام الهاتف اثناء
استخدام الهاتف اثناء القيادة

اعلنت ولاية ميشيجان الأمريكية ، عن تطبيق مواد جديدة داخل قانون المرور بالولاية يحظر على قائدي السيارات لمس الهاتف الخلوي أثناء قيادة السيارة .

وأضاف بيان الولاية ، أن المواد الجديدة داخل قانون المرور تحظر أي استخدام لأي جهاز إلكتروني محمول اثناء القيادة ، ويعد هذا التصرف خطاء يعاقب عليه القانون ويزداد بالتكرار .

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وأوضح بيان ولاية ميشيجان الأمريكية ، ان الشرطة داخل الولاية ستغرم السائق ولأول مرة بقيمة 100 دولار أو 16 ساعة من خدمة المجتمع أو كليهما، ويمكن أن تصل الغرامات إلى 250 دولارًا وإذا تعرض السائق لثلاث مخالفات بالهاتف الذكي خلال فترة 3 سنوات فستطلب المحكمة من السائق إكمال دورة تحسين القيادة.

أما عن من يقودون المركبات التجارية والحافلات المدرسية، فتكون الغرامة قدرها 200 دولار أو 32 ساعة في خدمة المجتمع، والانتهاك الثاني سيكون بغرامة قدرها 500 دولارًا أو 48 ساعة في خدمة المجتمع.

استخدام الهاتف اثناء القيادة 

وتسمح المواد الجديدة للسائقين باستخدام الهواتف من خلال خدمات الاتصال بالشاشات أو نظام المعلومات والترفيه أو السماعات اللاسلكية بدون استخدام اليدين ، بالإضافة إلى استثناء قوات إنفاذ القانون وعمال الطوارىء .

وكانت قد أقرت ولاية ميشيجان من قبل فى عام 2010 مواد بقانون المرور يحظر الرسائل النصية أثناء القيادة لكن لم يتطرق الأمر للاستخدام الكامل للهاتف الخلوي سواء إجراء مكالمات أو استقبال أو إرسال رسائل أو تصوير أو أي شيء من هذا القبيل.

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